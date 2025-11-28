

​Un homme tué à coup de fourche à Punaauia

Tahiti le 3 décembre 2025. L'altercation se serait produite vers 14h et a causé la mort d'une personne.





Ce mercredi après-midi, un acte d’une rare violence a été perpétré sur le parking Mil’Delice à Punaauia. Un homme, frappé au thorax par ce qui pourrait être une fourche de jardinage a trouvé la mort après une violente dispute. L’auteur des faits a été interpellé par la police municipale de Punaauia.



Sur place, la zone a été fermée le temps des analyses et prélèvements, et le tavana de la commune, Simplicio Lissant est attendu



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 3 Décembre 2025 à 15:04 | Lu 5758 fois



