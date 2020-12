​Un haura de 153 kg par la famille Tchoun Tam

Raiatea, le 1er décembre 2020 - C'est à la marina d'Avera qu'un concours de pêche au gros, purement amical, a trouvé son dénouement samedi dernier en fin de journée. La plus grosse prise, un haura de 153 kilos, attrapé par la famille Tchoun Tam, remporte la mise.



Du fait de sa non officialisation, le concours organisé à la marina d'Avera (Taputapuatea) ne proposait pas de lots par catégories, mais seulement un gros lot pour la plus grosse prise. Et pourtant, peut-être en raison de la crise sanitaire et son corollaire de manque d'activités, pas moins de 46 équipages se sont présentés samedi matin ; quelques retardataires n'ont pu y prendre part. Du coup, le jackpot est resté à 460 000 Fcfp, chaque équipage s'étant acquitté de 10 000 Fcfp de frais d'inscription. Il y avait donc du monde sur l'eau à taquiner le poisson.



Le vainqueur, le jeune Tahaki Tchoun Tam, 9 ans, n'en est pas à sa première participation avec son père et son oncle ; c'est d'ailleurs lui qui aurait mouliné durant deux heures pour ramener le 1er prix. La valeur n'attend donc pas le nombre des années. D'autres marlins plus petits ont également été pêchés et, faute de catégories, resteront dans les souvenirs… et les assiettes des pêcheurs. À noter aussi, un thon de 50 kg qui a été ramené. En tout cas même, pour les moins chanceux, restent les émotions de la journée où quelques-uns ont cassé du gros à leurs dires… et un bon coup de soleil, car la météo était au rendez-vous.



Devant une telle participation, il y a fort à parier qu'un autre concours devrait s'organiser dans le courant de ce mois de décembre. La barre des 50 participants pourrait allègrement être franchie.