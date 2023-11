​Un don d’artiste contre le cancer

Tahiti le 2 novembre 2023. À l’occasion de l’animation de clôture d’Octobre rose qui s’est tenue au parc Paofai samedi dernier, la présidente de la Ligue contre le cancer – Comité de Polynésie, Natasha Helme, a reçu des mains de l’artiste plasticienne Hina Nui un chèque de 30 000 francs, correspondant au tiers des ventes de sa série d’encres intitulée “INKredibles Women” dédiée aux personnes atteintes du cancer.



Alors que le concert de clôture se mettait en place, Natacha Helme a bien voulu tirer un court bilan de ce mois d’octobre dédié à la prévention du cancer du sein, le premier cancer qui touche les femmes en Polynésie. “Cette année, le bilan est positif. Les initiatives se sont faites de manière spontanée. Nous avons vu également que beaucoup de communes se sont mobilisées jusqu’au point de changer leur logo et de l’habiller aux couleurs d’Octobre rose. Il est certain que plus on va dépister, plus on va trouver des femmes atteintes du cancer du sein, mais le dépistage reste encore très insuffisant, surtout le dépistage précoce. Concernant cette remise de don, je remercie Hina Nui comme les nombreux artistes qui ont bien voulu participer à notre démarche, car ces dons sont destinés essentiellement à nos malades, mais aussi à notre population en bonne santé. On est surtout sur de la prévention et de l’information, et tout ce qu’on récolte nous permet d’aller à la rencontre de la population pour que chacun ait l’information sur la maladie et sache comment la prévenir.”