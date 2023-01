​Un dispositif de sécurité pour les JO 2024

Tahiti, le 25 janvier 2023 - Lors de la conférence de presse donné mercredi par Eric Spitz et le contre-amiral d'Andigné sur le bilan 2022 de l'action de l'Etat en mer, le futur dispositif de sécurité pour les Jeux Olympiques de 2024 a été évoqué.



Les Jeux Olympiques de 2024 sont encore loin et pourtant le JRCC est déjà sur le pont afin que tous soient en ordre de bataille avec l’événement. Douanes, gendarmerie, marine nationale... “Tous les services du JRCC seront impliqués dans la préparation et pendant les Jeux Olympiques” a expliqué Éric Spitz mercredi, lors de la conférence de presse du bilan de l’action de l’État en mer. Avec les épreuves qui se dérouleront en mer et parfois même loin du rivage, un “périmètre de sécurité” sera installé notamment dans la zone. “Le comité organisateur des JO nous imposera également un certain nombre de dispositifs à respecter” précisait le haussaire. “On peut imaginer très classiquement un dispositif dans la profondeur” a développé le contre-amiral d’Andigné, “on aura besoin de moyen nautique proche des épreuves elles-mêmes”. Des menaces extérieures ne sont pas à écarter non plus et pour celles-ci le JRCC aura “besoin d’anticiper” et de “se déployer au large, avec des moyens maritimes et aéromaritimes. Tout en restant coordonnées avec les activités terrestres”.