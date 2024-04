​Un concours pour être médecin dans l’armée

Tahiti, le 2 avril 2024 - Douze jeunes Polynésiens ont tenté, dans la nuit de lundi à mardi, un concours national pour intégrer l’École de santé des armées à Lyon.



Longue, très longue nuit pour les quelques jeunes Polynésiens qui ont tenté, lundi soir, le concours d’entrée à l’École de santé des armées de Lyon. Épreuve nationale oblige, ils ont dû travailler toute la nuit de lundi à mardi afin de se confronter aux épreuves de français, anglais, maths ou encore physique-chimie à raison d’1 h 30 par épreuve avec des pauses entre chacune d’entre elles pour espérer être sélectionnés parmi les 130 places disponibles.



Ces 12 élèves de terminale font partie des 1 755 candidats inscrits sur tout le territoire national pour devenir médecins généralistes militaires.



Les épreuves passées entre 20 h 30 et 5 heures du matin ne sont que la première étape pour les postulants à cette carrière militaire. Si leurs copies sont retenues, ils devront par la suite, s’ils obtiennent leur bac, être reçus pour un entretien individuel de connaissance et de motivation en métropole dans le courant du mois de juillet.



Les étudiants suivront alors un cursus universitaire classique à la faculté de médecine de Lyon, mais sous le couvert d’un cursus militaire. Ils seront nourris et logés, et suivront en plus des cours du soir et quelques stages spécifiques.



Son diplôme de médecine en poche, l’étudiant sera nommé capitaine et devra choisir un corps d’armée qui le conduira en opération. “Le médecin militaire aura différentes missions”, expliquait lundi soir Nicolas Vertu, médecin chef de l’antenne médicale de Arue. “Il devra pratiquer les soins, les expertises, venir en soutien sur le terrain et pratiquer la médecine de guerre.”