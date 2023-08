​Un concert de soutien pour les sinistrés de Hawaï

Tahiti le 15 août 2023. Il y a quelques jours la ville de Lahaina était dévorée par le gigantesque incendie qui a ravagé l’île hawaïenne de Maui. Le bilan humain de ces incendies, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, atteignait hier 99 morts et "pourrait doubler" cette semaine, avertissait lundi les autorités.



Un peu partout, des élans de solidarités sont montés pour venir en aide aux populations locales. En Polynésie française, le gouvernement et Te Fare Tauhiti Nui organisent un grand concert solidaire le samedi 19 août à 17h00 au Grand Théâtre.

De nombreux artistes seront présents sur scène pour ce concert caritatif incroyable. Tapuarii Laughlin, Nohorai Temaiana, Raumata Tetuanui, Eto, Eva Ariitai, Tinalei, Oko, Weena Temauri, et le collectif Honohiva se succéderont pour l'occasion.

Les billets seront vendus 2000 francs et seront prochainement mis en vente.

Vous avez la possibilité de faire un don directement au sein de la billetterie en ligne. Les fonds récoltés seront envoyés aux sinistrés de Lahaina à Hawaii.