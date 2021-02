​Un budget de 50 millions pour les Tīteti 'Āi'a

Dans la même veine, Antony Géros, le président du groupe Tavini Huiraatira, a suggéré de compléter le dispositif Tīteti 'Āi'a d'une baisse provisoire de 13 à 5% du taux de TVA applicable sur les prestations en pension de famille. "De manière à faire converger toutes ces actions dans un court délai, jusqu'en décembre".



Le tourisme intérieur représente moins du dixième de l'apport économique du tourisme international. Comme l'a rappelé le sénateur Teva Rohfritsch, le Tīteti 'Āi'a vise à compenser en partie le manque à gagner du secteur causé par la fermeture des frontières. Mais il pose les contours d'une "consommation solidaire" capable de provoquer un "petit effet de relance".



Les propositions d'aide directe aux entreprises que suggère son prédécesseur au Sénat, à la vice-présidence et au ministère de l'Économie et des Finances, ont laissé Teva Rohfritsch sceptique : "Ce n'est pas la fiscalité qui va permettre de payer les salaires de tous ces employés aujourd'hui en mal d'activité. Le propre d'une entreprise (…) c'est de fonctionner, pour dégager de l'activité et du profit dans les périodes les plus favorables. Ce dispositif (…) à lui seul, ne permettra pas d'atteindre des taux d'occupation des hôtels, pensions de familles et prestataires d'activités tels que ceux de 2019. Mais c'est mieux que rien."



Puis c'est Édouard Fritch qui a fini de balayer les suggestions de l'opposition : "Même si on le peut sur une période courte, qu'allez-vous me dire lorsque je reviendrai vers vous pour le budget 2022 ? Je vous invite à bien regarder ce sujet des baisses de taxes. Elles ont une répercussion sur le budget du Pays, sur le budget des communes, sur celui du Felp (le Fonds d'entraide et de lutte contre la pauvreté, ndlr)… Ne touchons pas à nos systèmes de taxes, parce que là, c'est toute la maison qui va se mettre à bouger." La prochaine séance de la session extraordinaire aura lieu le 16 mars.