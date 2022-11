​Un Symposium régional "géospatial" sur la gestion des ressources

Tahiti, le 28 novembre 2022 – L'édition 2022 de l'Oceania Geospatial Symposium s'est ouverte lundi en Nouvelle-Calédonie pour une semaine d'échanges entre experts et autorités du Pacifique Sud sur le développement des espaces et la gestion durable des ressources à travers les données d'observation géospatiales de la région.



Le ministre de l'Environnement et des Ressources Marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a participé lundi en Nouvelle-Calédonie à l'édition 2022 de l'Oceania Geospatial Symposium (OGS), qui a débuté par la coutume faite au Centre Culturel Tjibaou. L'ouverture officielle de l'évènement régional organisé sur la Caillou depuis 2019 s'est tenue dans l’hémicycle de la Communauté du Pacifique.



Il faut savoir que la Polynésie française est co-porteuse, avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, de cette initiative dédiée aux pays et territoires insulaires du Pacifique (PICTs) pour "promouvoir l’usage des données d’observations spatiales dans la mise en œuvre de projets concrets bénéficiant à notre région". Les organisateurs de cet ambitieux symposium sont ART GeoDEV NC (regroupant Insight SAS, l’IRD-NC, et l’Université-NC), Group on Earth Observations (GEO), la Communauté du Pacifique (CPS) et le Centre National des Etudes Spatiales (CNES). Cette année, la promotion de l’usage des données d’observation spatiales se sont articulées autour des trois thématiques de la "connaissance du territoire, via l’occupation et usage des sols", des "ressources en eau, pour une gestion durable" et des "activités maritimes, pour leur suivi efficient". Pas moins de 150 participants du Pacifique prendront la parole pendant sept jours sur l’adaptation aux changements climatiques, la biodiversité, les femmes d’Océanie dans le géospatial, l’occupation des sols, les ressources en eau, la mangrove, la sécheresse et les risques environnementaux…



Tables rondes, conférences, formations, ateliers, hackathon, salon professionnel composent cet évènement hybride qui doit permettre aux participants de l’ensemble de la région de s’informer et d’initier la mise en place de projets régionaux structurants, abordant des aspects institutionnels, techniques, scientifiques et économiques de l’usage du géospatial pour le Pacifique. La Direction des affaires foncières (DAF), principal producteur, diffuseur et utilisateur des données géographiques de référence du Pays (cadastre, données topographiques, images satellitaires, données géodésiques, etc.), participera au Symposium. Tout comme la Direction de l’environnement (DIREN) qui porte par exemple un projet d'acquisition de données géospatiales en matière de ressources souterraines en eau, notamment la présence d'eau de mer dans les nappes d'eau douces présentes sur le littoral de Tahiti.