​Un Gémo prochainement à Moorea

Tahiti le 29 mai 2024. L’Autorité de la concurrence a reçu une notification mardi de la part de la SNC MOTEX portant projet de création d’un aménagement commercial sous l’enseigne « Gémo ».



Ce magasin serait, s’il est autorisé implanté dans la commune de Te’avaro à Moorea dans une structure commune avec les enseignes Tahiti Pas Cher et Tahiti Maison Déco. Cette structure intégrera l’aménagement de réserves de stockage, d’un local pour l’administration, d’une salle de pause pour ses salariés et un parking sécurisé.



L’Autorité polynésienne de la concurrence invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard le mercredi 5 juin 2024.