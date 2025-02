​Un “Espace Jeunes” inauguré à Taravao

Tahiti, le 13 février 2025 – Situé sur la route de l’école Ohi Teitei, ce nouvel espace du Fare Tama Hau est dédié aux jeunes de 12 à 20 ans. À partir du mois de mars, ils pourront profiter gratuitement de diverses activités ludiques et préventives encadrées par une équipe de professionnels à l’écoute.





Ce sont les percussionnistes et orateurs du collège de Taravao qui ont inauguré l’Espace Jeunes de la Presqu’île, ce jeudi. Voisin de la Maison de l’adolescent et de la Maison de l’enfance (0-5 ans), ce nouveau bâtiment du Fare Tama Hau est un lieu d’accueil de 180 m2 destiné aux jeunes de 12 à 20 ans. D’une capacité de 30 personnes, il se compose notamment d’une salle d’animation, d’un grand préau avec baby-foot, tennis de table et billard, d’une cuisine et d’une salle informatique.



Au terme de trois ans de travail et dix-huit mois de travaux pour un investissement de 60 millions de francs, équipements inclus, ce “foyer” accessible de façon gratuite et anonyme a commencé à nouer des partenariats avec les établissements du secteur pour un accueil programmé et progressif. L’ouverture en accès libre devrait intervenir courant mars, le temps de finaliser le recrutement de deux agents sociaux et d’un éducateur spécialisé. Une page Facebook sera créée afin d’informer les usagers, tant au niveau des horaires que du programme d’animation, qui promet d’être riche et varié sur le temps libre des élèves, en semaine et pendant les vacances scolaires.





​Succès à Papeete

Ce lieu convivial s’inscrit dans le prolongement des missions de la Maison de l’adolescent de Taravao, qui assure des consultations individuelles ou familiales grâce à une équipe mobile composée d’une infirmière, d’une psychologue, d’une éducatrice spécialisée et d’un agent social, Priscilla Maro-Leboucher. “C’est un vrai plus pour nous. C’est d’abord un espace où ils pourront venir profiter, et on sait que ça manque à la Presqu’île ! On va aussi pouvoir repérer les jeunes en difficulté, qui n’osent pas venir nous voir”, remarque-t-elle en tant que coordinatrice.



Il s’agit du deuxième Espace Jeunes de Tahiti. “Celui de Papeete existe depuis une dizaine d’années. Il est très fréquenté, au point qu’on songe à l’agrandir. On a eu près de 6 000 entrées l’an dernier. On se pose aussi la question d’en créer d’autres”, confie la directrice du Fare Tama Hau, Laurence Bonnac, qui a encouragé les adolescents et jeunes adultes à “s’approprier” ce nouveau lieu. Cette appropriation passe notamment par un concours artistique ouvert aux élèves de 4e et 3e du sud de Tahiti, invités à dessiner la fresque qui ornera prochainement les murs de l’Espace Jeunes de Taravao.



Reste la tranche intermédiaire des 6-12 ans : un Espace Tamarii est en cours d’expérimentation depuis octobre dernier à Fare Ute, pour commencer.



Cédric Mercadal, ministre de la Santé : “Une évolution nécessaire” “Il faut pouvoir accompagner nos jeunes en commençant par leur donner accès à un espace à eux, où ils pourront aussi trouver de l’écoute en cas de besoin. Ça fait partie de la santé mentale. C’est fondamental pour cette classe d’âge de jeunes et de jeunes adultes. (...) Il y a de la demande pour ce type de projets. Ça se fera ailleurs et ça se développera : c’est une évolution nécessaire du Fare Tama Hau, qui intervient aussi en dehors des murs pour aller vers la population, dans les quartiers.”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 13 Février 2025 à 15:30 | Lu 195 fois