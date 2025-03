​U-16, Tahiti attend ses adversaires, et le Qatar

Tahiti le 19 mars 2025. Le tirage au sort du Championnat masculin U-16 de l'OFC 2025 a été effectué hier au centre du football de l'OFC - Te Kahu o Kiwa.



Les qualifications auront lieu aux Tonga, en mai, avec quatre nations - les Samoa américaines, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Tonga - se réunissant dans un seul groupe de qualification pour déterminer qui se qualifiera pour le championnat aux Îles Salomon en août.



Celui qui passera les qualifications rejoindra le Groupe A à Honiara, aux côtés des Fidji, de Tahiti et des Îles Cook.



Le groupe B comprendra la Nouvelle-Zélande, championne en titre, les Samoa, la Nouvelle-Calédonie et les Îles Salomon.



En plus du trophée, il y a également trois places qualificatives disponibles pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026. Les 3 premiers assureront tous leur place au Qatar.



