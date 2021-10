​Tu'aro mā'ohi : Sept champions tahitiens en lice à Hawaii

Tahiti, le 25 octobre 201 - Une délégation de sept compétiteurs locaux sera en lice pour les épreuves du Heiva tu'aro mā'ohi i Vaihi 2021, le 6 novembre prochain en marge du festival culturel Makahiki, à Waimea.



Sept compétiteurs locaux participent cette année aux épreuves du Heiva tu'aro mā'ohi i Vaihi 2021, programmées le 6 novembre prochain en marge des festivités traditionnelles du Makahiki, dans la vallée de Waimea sur l’île de Oahu, à Hawaii. Les compétiteurs sont inscrits aux épreuves du lever de pierre, de la lutte traditionnelle, du grimper de cocotier et de la course de porteurs de fruits. C’est la deuxième année depuis 2019, que des épreuves de tu’aro mā’ohi sont intégrées au programme du festival culturel hawaiien Makahiki. “Les épreuves seront suivies par une chaîne de télévision hawaiienne. C’est important pour nous de participer à cette rencontre”, explique Enoch Laughlin, le président de la Fédération ‘Āmuitahira’a tu'aro mā'ohi (FATM). “On aurait souhaité être plus nombreux, mais les contraintes sanitaires ont dissuadé certains concurrents.” En 2019, 12 compétiteurs locaux avaient participé à cette rencontre sportive à Hawaii. Le festival n’a pu avoir lieu l’année dernière.



Reprise post Covid



“Ce déplacement est important car il constitue une reprise après une année de perturbations pour les raisons sanitaires que l’on sait”, indique un communiqué diffusé lundi par la FATM. Cette participation au Makahiki est au demeurant l’occasion, pour les athlètes locaux, de se mesurer à des sportifs issus de l’ensemble du triangle polynésien. Et la concurrence se précise. “On constate que les compétiteurs sont de plus en plus forts, notamment dans l’épreuve du lever de pierre”, observe le président de la FATM, Enock Laughlin. Dans les catégories sportives du tu’aro mā’ohi, le vivier d’athlètes locaux repose au demeurant sur 28 associations et plus de 700 licenciés dans les cinq archipels de Polynésie française.



Pour la FATM, cette participation au Heiva tu'aro mā'ohi i Vaihi marque après plusieurs mois d’interruption la reprise du programme des rencontres avec les pays du Pacifique, comme la Nouvelle-Zélande, les Iles Cook, Rapa Nui, Hawai’i, Samoa, Vanuatu et la Californie, où sont également implantés des comités et des représentants des tu'aro mā'ohi.



La fédération tahitienne des sports traditionnels en a profité pour faire la promotion du Heiva tu’aro mā’ohi 2022. Les épreuves sont programmées du 14 au 17 juillet prochains, dans les jardins du musée de Tahiti et des îles à Punaauia. Pour l’instant, six concurrents de Nouvelle-Zélande, quatre des îles Cook et peut-être une dizaine de Hawaiiens devraient y participer. A confirmer.