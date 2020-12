​Trois projets culturels pour Opunohu

Pour le troisième projet, le site de refuge Fare Aru, les membres de l’association Taū Pi’i Taumata Fee Fa’a Tupu Hau attendent les autorisations officielles du Pays pour pouvoir lancer la construction des fare sur le site Maraamu. Ce projet sera réalisé en partenariat avec le Service du tourisme et la Direction de l’agriculture. Ce site, qui se situe en bas du mont Tohiea et sur le sentier de randonnée menant au col des Trois Cocotiers, donnera une belle vue du mont Rotui aux randonneurs. Les éléments du projet de refuge, notamment les aménagements, la dimension et le nombre de fare, sont toutefois encore à définir. Mais là encore, l’idée pour l’association est, une fois les autorisations obtenues, de faire appel aux associations d’insertion de l’île sœur pour commencer les chantiers de construction. L’objectif étant notamment "de donner du travail aux jeunes de l’île et de leur enseigner à construire des fare". Katia Patry, la trésorière de l’association, insiste : "On voudrait que les associations d’insertion fassent les différents travaux pour ces trois projets. Cela va permettre de donner du travail aux jeunes. Notre rôle est justement de monter les dossiers et de trouver des financements pour les faire travaille" explique-t-elle, avant d’ajouter que "ces projets vont créer des emplois et vont donner plus de choix aux touristes sur les visites à faire dans la vallée d’Opunohu. Cela sera aussi un moyen de partager la culture polynésienne avec les touristes et la population".