

​Trois jours pour se perfectionner au trail

Moorea, le 24 novembre 2025 - Terre d’Athlètes a organisé ce week-end un stage de trail à Moorea pour aider les participants à progresser, quel que soit leur niveau. Encadré par Maëllysse Perrault, l’objectif était de leur apprendre à mieux se prendre en charge grâce aux entraînements, à la technique, à la récupération et à la préparation mentale.



Un stage de trail a été organisé de vendredi à dimanche derniers à Moorea par la société Terre d’Athlètes. L’objectif était de permettre aux participants de progresser dans leur pratique, quel que soit leur niveau, en combinant entraînements, technique et récupération. Le stage, encadré par Maëllysse Perrault, ancienne sportive de haut niveau en équipe de France de taekwondo et spécialisée dans le trail et le swimrun, proposait un programme complet en combinant préparation physique, technique, récupération et initiation à préparation mentale.



Le vendredi après-midi, les participants ont commencé par une séance de préparation physique axée sur la stabilité des appuis et la technique en descente. Ils ont enchaîné avec une sortie en endurance fondamentale avant d’assister à une conférence sur les facteurs de performance. Le samedi, ils ont poursuivi avec une séance de préparation physique le matin, un entraînement technique sur les sentiers du Belvédère, puis une simulation de course intense. Après ces efforts, ils ont profité d’un temps de récupération avec bain froid, massages, pressothérapie et piscine, avant de participer à des échanges sur la préparation physique et les stratégies de course. La journée du dimanche a été consacrée aux étirements, à la mobilité, à une dernière séance de préparation physique, au travail en côtes et en descente rapide. Un atelier sur la préparation mentale est venu clore ce stage de trail. “L'objectif est vraiment de transmettre les informations sur la préparation physique, la préparation mentale et la naturopathie, à n'importe quel sportif, pour permettre d'avoir une vision globale de la prise en charge de son sport directement. Ça leur permet déjà de ne pas partir et faire tout et n’importe quoi”, explique Maëllysse Perrault. “Le but est aussi de leur donner des conseils et des astuces pour répondre parfois à leurs interrogations ou encore casser certaines croyances que l'on peut avoir dans le sport. Par exemple, s'entraîner tout le temps à fond, alors qu'il est toujours nécessaire d'avoir une semaine de régénération après une compétition. La récupération est très importante. Pour pouvoir performer, il faut savoir récupérer. Sinon, tu fais un pic de performance et, si tu n’as pas de récupération, le risque c’est la blessure ou le burn out.” Les participants ont également bénéficié de conférences comme celle sur les facteurs de performance en trail. “Ce sont en gros tous les domaines d'intervention pour être performant en trail. Il faut prendre en compte les conditions météo, les filières énergétiques, les qualités physiques, la morphologie, le matériel, le psychologique, le cognitif et la psychomotricité. Tout cela permet d’être au maximum performant, que l’on soit débutant ou de haut niveau”, détaille-t-elle.



Conseils de champions



À noter la présence à ce stage de nos champions locaux, Cédric Wane, qui a également donné une conférence sur la préparation physique, et Delby Villa Gongora, qui a partagé son expérience de champion et son vécu sur les courses. Parmi les participants, on retrouvait Adélaïde Treujou, militaire engagée dans l’armée de Terre. “J’étais dans l’équipe de France militaire de triathlon. Je ne faisais pas du tout de trail au début. J’ai appris beaucoup de choses durant ce stage notamment comment descendre, comment se positionner, comment se placer pour garder la vitesse, la cadence et bien gérer les appuis. Cela n’a vraiment rien à voir avec la route. On a surtout appris à travailler la proprioception, parce que c’est essentiel pour le trail. Il faut bien travailler ses appuis.” Guillaume Gaurt, un passionné de swimrun et de triathlon était aussi présent. “Il y avait des pros du trail dans ce stage. On reçoit forcément des conseils très pointus. On a beaucoup appris à travailler la descente. On a l’impression qu’il suffit de courir, mais en réalité c’est très technique si on veut s’économiser et tenir sur la durée. On a aussi eu beaucoup de conseils sur la nutrition : comment s’alimenter pendant une course, gérer les apports sur un effort de 12 heures, bien boire, etc.”, a-t-il témoigné. Après cette première édition réussie, d’autres stages sont prévus prochainement à Tahiti et à Moorea.

