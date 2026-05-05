

​Trois corps retrouvés sans vie ce week-end du 16 et 17 mai à Tahiti

Tahiti, le 18 mai 2026 - Trois décès ont été constatés ce week-end en différents points de l’île de Tahiti, dans des circonstances distinctes.





Plusieurs enquêtes ont été ouvertes afin de déterminer les causes exactes de ces drames. Un homme de 21 ans a été retrouvé sans vie dans le secteur de Princesse Heiata à Pirae, ce dimanche 17 mai. Il s’agirait d’un pêcheur pratiquant la chasse sous-marine en apnée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de la noyade, une syncope étant, à ce stade, l’hypothèse la plus probable. Le jeune homme serait un ancien étudiant du lycée agricole d’Opunohu, qui a adressé ses condoléances à la famille sur Facebook.



Le corps d’un autre homme a été découvert à Outumaoro, dimanche également, dans un “état de décomposition avancé”, selon les premières informations recueillies. Les premières constatations laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une personne sans domicile fixe installée dans le secteur. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès. Une autopsie doit être réalisée cette semaine. L’identité n’a pas encore été établie et pourrait nécessiter un recours à l’ADN ou à un dossier dentaire.



Enfin, une femme de 58 ans a été retrouvée morte ce week-end par un infirmier au centre de soins d’Arohu, à Paea. Selon les autorités, il s’agirait d’une patiente. “Rien ne laisse penser qu’il y a un tiers qui lui aurait donné la mort”, précise une source proche du dossier. Par ailleurs, à Moorea, un bungalow incendié ce week-end ne ferait pas l’objet d’inquiétude particulière. D’après les premières constatations, “la maison était vide, c’est une ancienne bâtisse, personne à l’intérieur”. Aucune enquête n’a été ouverte à ce stade, le feu semblant être parti d’éléments brûlant à proximité de la structure.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 18 Mai 2026 à 17:53 | Lu 2650 fois



