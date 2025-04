​Trois blessés légers à Teahupo’o

Tahiti, le 20 avril 2025 – Grosse frayeur en ce dimanche de Pâques : un taxi-boat a été surpris par la houle au spot de surf de Hava’e et s’est retourné sur le récif.





Comme révélé par nos confrères de TNTV, un bateau a été surpris par la houle sur le spot de surf de Teahupo’o, ce dimanche. L’incident se serait produit aux alentours de midi : le taxi-boat a été emporté par une vague et s’est retourné sur le récif avec trois personnes à son bord.



Selon nos informations, c’est un riverain en jet-ski qui a commencé à évacuer les naufragés, avant que les pompiers de Taiarapu-Ouest ne prennent le relais avec leur bateau. Par chance, plus de peur que de mal : légèrement blessées, les trois personnes ont été transférées à l’hôpital de Taravao. L’embarcation aurait ensuite été remorquée avec le concours de plusieurs pilotes présents sur le plan d’eau.