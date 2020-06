​Trois ans ferme pour avoir agressé sa belle-fille mineure

Le prévenu, placé sous contrôle judiciaire, a été présenté devant le tribunal correctionnel mardi pour répondre de ces faits. A la barre, l’homme a reconnu des attouchements perpétrés car sa belle-fille l’"attirait sexuellement".



Pour cerner la personnalité du quadragénaire, le président du tribunal correctionnel a ensuite lu l’expertise réalisée par le psychiatre qui l’avait examiné lors de la révélation des faits. Selon le spécialiste, l’homme a tendance à "souffler le chaud et le froid" et à tenir un "discours fumeux et confus". Il présente une personnalité "perverse", faite de "manipulation et d’emprise". Une analyse reprise par l’avocat de la victime lors de sa plaidoirie, qui a fustigé le fait qu’un "homme de 47 ans puisse coucher avec une enfant de 11 ans alors qu’il l’a élevée dès ses 2 ans".