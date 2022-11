​Trois ans ferme contre l'ancien directeur de la SEP

Tahiti, le 22 novembre 2022 – L'ancien directeur de la SEP, Karl Meuel, a été condamné à 3 ans de prison ferme, au terme du procès pour corruption, détournement de biens publics, prise illégale d'intérêts et faux. Les hommes d'affaires Hubert Haddad et Dominique Auroy écopent respectivement de 2 ans ferme et 3 ans de sursis.



Plusieurs peines de prison ferme ont été prononcées mardi par le tribunal correctionnel de Papeete lors du délibéré de l'affaire de la SEP. Au cœur d'un vaste procès jugé le mois dernier pour corruption, détournement de biens publics, prise illégale d'intérêts et faux en écriture, l'ex-société d'économie mixte SEP (Société Environnement Polynésien) -aujourd'hui syndicat mixte Fenua Ma- paie les errements de sa gestion passée, épinglée par un rapport explosif de la chambre territoriale des comptes en 2009.



Du ferme pour Meuel et Haddad



Pour avoir "tapé dans la caisse", comme il l'a reconnu lui-même lors du procès, l'ancien directeur de la SEP, Karl Meuel, et ses avances sur salaires, primes, voyages et autres avantages injustifiés écope de 3 ans de prison ferme et 2 ans de prison avec sursis, ainsi que 8 millions de Fcfp d'amende. Il a l'interdiction de gérer une entreprise, l'interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique et se trouve privé de ses droits civiques pendant cinq ans Interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Le tout assorti d'une "exécution provisoire" qui doit le conduire en détention. "La décision de faire ou pas appel sera discutée avec mon client. L'appel n'est pas l'évidence compte-tenu du délibéré qui a été rendu. Je pense que l'on va attendre de voir ce que font faires les autres parties. Si elles relèvent appel, on se posera certainement la question de manière plus sérieuse", a réagi l'avocat de Karl Meuel, Me Robin Quinquis. Nelly Faucher, l'ex-femme de Karl Meuel, n'écope que d'une amende de 200 000 Fcfp.



Visés par le volet "corruption" du dossier, les anciens dirigeants du groupe 2H, Hubert Haddad et son frère Aymé, ont également été condamnés avec l'ancien dirigeant de la SEP. Les contrats publicitaires passés entre la SEP et le groupe 2H avaient flambé sous la direction de Karl Meuel, jusqu'à atteindre 106 millions de Fcfp en 2006 sans aucune mise en concurrence. Hubert Haddad a écopé de 2 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis, d'une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans et de 10 millions de Fcfp d'amende. Le tout avec exécution provisoire. Son frère, Aymé Haddad, qui ne s'est pas présenté au procès, est condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt. Leur ancien responsable, Michel Yonker, n'écope que de 6 mois de prison avec sursis.



Sursis pour Auroy



Enfin, dans le dernier volet du dossier, l'homme d'affaires Dominique Auroy a été condamné à trois ans de prison avec sursis. Karl Meuel avait signé le rachat des ruines de sa société Tamara Nui pour 37 millions de Fcfp d'argent public, quelques temps après avoir reçu de sa part un "prêt" de 15 millions de Fcfp destiné à renflouer les finances de la SEP. Notons enfin que le directeur de la société de Dominique Auroy, Jean-Louis Chailly, a été relaxé dans cette affaire. Tout comme l'ancien directeur du Port autonome, Patrick Bordet, qui avait perçu 500 000 Fcfp de la SEP pour une "étude" jugée un peu trop légère par les enquêteurs.



