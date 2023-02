​Trois accidents par semaine depuis le début de l'année

Tahiti, le 8 février 2023 – Alors que sept personnes ont perdu la vie sur les routes depuis le début de l'année, la gendarmerie indique dans un post diffusé sur sa page Facebook mercredi que 16 accidents impliquant des blessés ont été constatés depuis le 1er janvier 2023, soit trois accidents par semaine ayant causé de “graves blessures” pour la moitié d'entre eux.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook mercredi matin, la gendarmerie rappelle qu'outre les 7 accidents mortels ayant eu lieu depuis le 1er janvier dernier, ce sont également 16 accidents qui “sont à déplorer” et qui ont causé des blessés “dans un état grave pour la moitié d'entre eux, avec parfois des séquelles irréversibles”. Selon les chiffres rapportés par la gendarmerie, trois accidents de la circulation impliquant des blessures physiques ont donc lieu par semaine en moyenne sur les routes du fenua depuis le début de l’année.



Face à ce triste constat, la gendarmerie indique qu'il n'y a pas de “fatalité” et qu'elle reste “pleinement” mobilisée. Le 4 février dernier, une vingtaine de gendarmes ont ainsi été déployés à Mahina où ils ont procédé au contrôle de 250 véhicules. À cette occasion, 37 infractions ont été relevées. L'engagement “soutenu” des forces de l'ordre sera “encore accentué les week-ends et les jours à venir”.