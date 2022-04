​Trafic d'ice : six ans ferme pour Coco Médéric

Tahiti, le 14 avril 2022 – Le tribunal correctionnel a rendu son délibéré mardi dans le cadre du procès de neuf individus impliqués dans plusieurs importations d'ice, dont celle de 5 kilos qui avaient été saisis par les douanes le 14 septembre 2019 à l'aéroport de Tahiti Faa'a. Les deux principaux prévenus, Coco Médéric et Raihere Tetuanui, ont été respectivement condamnés à six et huit ans de prison ferme. Les sept autres prévenus ont écopé de peines comprises entre 18 mois et quatre ans de prison ferme.



Au terme de deux jours de procès devant le tribunal correctionnel, les neuf hommes jugés depuis mardi pour avoir, chacun à leur niveau, participé à des importations d'ice entre les États-Unis et la Polynésie, ont été condamnés jeudi à des peines de prison ferme. Médéric Tavaearii, dit "Coco Médéric", qui était poursuivi pour avoir commandité l'importation d'un kilo d'ice le 18 août 2017, a été condamné à six ans de prison ferme. L'autre prévenu le plus lourdement impliqué dans ce dossier, Raihere Tetuanui, a quant à lui écopé de huit ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable d'avoir organisé une double importation de cinq et un kilos d'ice le 14 septembre 2019. Les cinq kilos avaient été saisis dans un sac de frappe de boxe par les douaniers à l'aéroport de Tahiti Faa'a sur une mule alors que la drogue restante, transportée par une autre mule, avait pu être extraite.



Les sept autres prévenus poursuivis dans le cadre de cette affaire, mules, intermédiaires ou "facilitateur", ont quant à eux été condamnés à des peines comprises entre 18 et quatre mois de prison ferme. Les neuf personnes condamnées ont dix jours pour faire appel.



Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 14 Avril 2022 à 19:07