​Trafic d'ice : Prison ferme pour les "bras cassés" de Moorea

Tahiti, le 27 février 2020 - Trois petits trafiquants d’ice de Moorea ont été condamnés jeudi à des peines de prison ferme assorties d’un maintien en détention, jeudi en comparution immédiate.



"On est bien loin du réseau organisé de deal. On a plutôt affaire à trois bras cassés ; des consommateurs à la base", a tenté de relativiser Me Leny Sinquin, pour résumer l’affaire de trafic d’ice sur laquelle s’est penché le tribunal en comparution immédiate, jeudi. Une affaire de trafic de grande proximité, ou de bas étage, portant sur l’écoulement d’au moins 25 grammes de méthamphétamine sur l’île de Moorea courant 2019 jusqu'au 30 janvier dernier.



Les prévenus, trois trentenaires, ont été interpellés le 30 janvier dernier, après une série d’écoutes téléphoniques, à la périphérie d’une enquête actuellement en cours sur un nouveau réseau de trafic d’ice, en Polynésie. Le tribunal a condamné la tête de ce micro-réseau à quatre ans de prison dont un an de sursis et mise à l’épreuve durant deux ans, l’un de ses clients-revendeurs est condamné à trois ans dont un avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. L’autre écope de quatre ans ferme, étant en récidive légale après une condamnation dans une affaire de trafic de cannabis. Tous trois sont maintenus en détention.



Lors d’une perquisition menée à l’hôtel Manava Resort de Moorea, dans lequel séjournait celui d’entre eux qui semble avoir été à la tête de ce réseau de bas étage, les gendarmes ont découvert 7,2 grammes de méthamphétamine, 101 500 Fcfp en espèces, une balance de précision et le nécessaire pour conditionner la drogue en petites doses. Interrogé en garde à vue, il affirme avoir trouvé 25 grammes d’ice dans une boite, le 19 janvier, sur le parking des roulottes à Pirae. Il revient ensuite sur cette déclaration en plaçant la découverte à Moorea, dans une sacoche contenant une balance électronique, et les sachets de conditionnement. Une affirmation qu’il a réitérée jeudi à la barre, sans convaincre. Les deux autres se fournissaient auprès de lui, à la dose au gramme, et revendaient une partie de la méthamphétamine ainsi acquise par dixièmes de gramme, pour financer leur consommation.