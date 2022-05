​Trafic d'ice : La filière brésilienne à la barre

Tahiti, le 3 mai 2022 – Le procès de six prévenus, dont trois Brésiliens et un Portugais, poursuivis pour avoir participé à un trafic d'ice, de cocaïne et de MDMA sur Tahiti, s'est tenu mercredi devant le tribunal correctionnel. Les six hommes, dont trois seuls étaient présents, ont été condamnés à des peines comprises entre un et cinq ans de prison ferme.



Le tribunal correctionnel a jugé mercredi six individus –trois Brésiliens, un Portugais et deux Polynésiens– poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, participé à un trafic d'ice, de cocaïne et de MDMA, sur l'île de Tahiti de mars 2019 à octobre 2020. Bien que les déclarations des prévenus, dont seuls trois étaient présents lors de l'audience, aient fait état durant l'instruction de faits d'importation, les intéressés étaient uniquement poursuivis pour des faits de trafic. Aucune saisie de stupéfiants n'avait été effectuée dans le cadre de ce dossier qui repose donc sur les déclarations des personnes impliquées.



Cette affaire avait démarré le 10 mars 2019 lorsqu'une jeune touriste américaine de passage à Tahiti était venue signaler la disparition de sa compagne de voyage auprès de la gendarmerie. Dans la chambre d'hôtel occupée par les deux femmes, les enquêteurs avaient trouvé un sachet en plastique contenant des résidus de poudre qui avait été identifiés comme étant de l'ice. Moins de 24 heures après ce signalement de disparition, la compagne de voyage était finalement réapparue. Les deux touristes avaient été placées en garde à vue. Interrogée sur sa disparition, la jeune femme qui s'était volatilisée avait expliqué aux gendarmes qu'elle avait passé la soirée avec un Brésilien en niant toutefois avoir jamais consommé de stupéfiants en Polynésie. Mais dans les téléphones des deux touristes, les enquêteurs avaient trouvé des photos représentant des "cristaux blancs".



Mandats d'arrêt



Libérées au terme de 48 heures de garde à vue, les deux touristes avaient rapidement quitté le territoire. Mais les enquêteurs avaient identifié le Brésilien avec lequel l'une des deux américaines avait passé la soirée. Les investigations menées dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour trafic de stupéfiants, avaient permis d'établir que cet homme, deux de ses compatriotes ainsi qu’un individu de nationalité portugaise et deux Polynésiens, se livraient à du trafic de stupéfiants sur Tahiti en revendant de l'ice mais également de la cocaïne et de la MDMA. Bien qu'ils n'aient finalement été poursuivis que pour du trafic, il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs que ces hommes avaient, chacun à leur niveau, participé à l'importation d'un à 1,5 kilo d'ice entre fin 2018 et mi 2019.



Le procès de ces six hommes s'est donc déroulé devant le tribunal correctionnel mercredi en l'absence de deux des trois Brésiliens qui avaient réussi à rejoindre leur pays avant que les gendarmes ne puissent les interpeller. Des mandats d'arrêt ont, depuis, été délivrés à leur encontre. Un troisième prévenu, entrepreneur polynésien, était également absent en raison de graves problèmes médicaux. Interrogés par le tribunal sur leur implication dans le cadre de ce trafic, les trois prévenus présents à la barre mercredi ont grandement minimisé les faits.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné les six prévenus à des peines comprises entre un et cinq ans de prison ferme.