​Toyota fête ses 50 ans en Polynésie ce samedi

Tahiti, le 1er août 2023 - Nippon Automoto fête ce samedi les 50 ans de présence de la marque Toyota en Polynésie française. Un demi-siècle qui a fait de la marque japonaise un partenaire incontournable des Polynésiens.



Née en 1937, la Toyota Motor Corporation (TMC), devenue désormais Toyota, s'est implantée en Polynésie française en 1973. En 1970, Narii Faugerat, passionné d'automobiles et de motos, découvrait une société fabriquant des casques pour bateaux pendant sa convalescence suite à un accident lors d'une course de bateaux aux États-Unis. Après avoir vendu ces mêmes casques en Polynésie française, il s'est dirigé vers la vente de deux-roues. Rapidement, il acquiert la possibilité d'être le distributeur exclusif de Suzuki et Toyota sur le territoire.



Pendant deux ans, c'est avec quelques employés que la société tournera. Mais en 1975, le premier showroom voit le jour à Mama’o. Lionel Foissac rejoindra Narii Faugerat en 1982 et deviendra rapidement directeur général de la société.

​Leader du marché en Polynésie Mais Toyota en Polynésie française, c'est plus que la vente de voitures et de deux-roues. C'est aussi un partenariat fidèle avec Miss Tahiti depuis 1975. Depuis 49 ans, la Miss élue remporte à chaque fois une voiture de la marque phare au fenua.



Enfin, Toyota est la première marque de la région à introduire des modèles HEV (voitures hybrides) en 2015 avec la Prius. Grâce à ce modèle, Toyota est d'ailleurs devenu le leader mondial sur cette technologie et le leader du marché en Polynésie française en 1998.



Pour fêter ses cinquante ans, Nippon Automoto et Toyota organisent, le samedi 5 août au parc Aorai tini hau, de nombreuses activités sportives avec du beach soccer, une course de va'a et un grand concert avec Pepena, Tapuarii Laughlin et Nohorai Temaina.

Une partie caritative est aussi mise en place car, à quelques jours de la rentrée scolaire, Nippon Automoto a décidé d'offrir des cartables aux enfants des familles défavorisées. Le dispositif est mis en place à partir du 3 août dans plusieurs communes de Tahiti.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 2 Août 2023 à 12:48 | Lu 439 fois