​Tournée d'inspection pour le commandant

Rimatara, le 16 novembre 2020 - Le capitaine Julien Lalagüe, commandant la compagnie des archipels, s’est rendu sur l’île de Rimatara du 11 au 13 novembre afin de prendre contact "physiquement" avec son personnel affecté sur l’île du Ura.



Arrivé en Polynésie française au cours des dernières grandes vacances, le capitaine Julien Lalagüe n’avait pu se rendre plus tôt, à cause de la crise sanitaire que l’on connaît, dans les îles Australes, afin de constater par lui-même le travail effectué par les gendarmes du bout de la Polynésie française. Arrivé depuis Rurutu en fin de journée, le capitaine a été accueilli par l’adjudant Hiro Faafatua, son adjoint, l’élève gendarme Raiarii Cahot et Maunakea Utia, gendarme de réserve en poste à la brigade de l’île. Il a également rencontré les agents de la police municipale avec qui les militaires de la gendarmerie œuvrent pour que l’ordre public soit maintenu.



Après avoir pris connaissance des affaires en cours gérées par l’unité, le capitaine Lalagüe a pu, lors de sa courte visite de courtoisie, s’entretenir avec monsieur le maire Artigas Hatitio. Accompagnés d’un agent de la police municipale, "ses hommes" ont eu l’occasion de lui donner un court aperçu des patrouilles pédestres qui peuvent se faire sur le terrain chaotique et humide des champs de taro.

Le capitaine a pu rencontrer les familles des militaires de cette île reculée et a pu se rendre compte, en étant sur place, de l’importance de bonnes relations qui devraient régner au sein d’une si petite communauté. Couronné comme il est de coutume, le capitaine Julien Lalagüe repart sur Tahiti indiquant qu’il reviendra rendre visite aux habitants de l’île du Lori de Khul.