​Top départ pour “Octobre rose”

Tahiti, le 2 octobre 2023 - La grande campagne de sensibilisation au cancer du sein a débuté ce week-end. Elle se poursuit tout le mois avec de nombreuses manifestations.





En Polynésie française, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes et compte environ 160 nouveaux cas chaque année. Une détection et un diagnostic à un stade précoce permettent d’éviter des traitements lourds et surtout d’augmenter ses chances de guérison. On observe 89% de survie à 5 ans pour un cancer dépisté à un stade précoce et seulement 26% pour un cancer diagnostiqué à un stade tardif. Le cancer est malheureusement une des premières causes de mortalité en Polynésie française en partie à cause du retard au dépistage et à la prise en charge. En effet, on constate que seulement 40% des femmes éligibles âgées de 50 à 74 ans, effectuent leur mammographie tous les deux ans.



Ainsi, l'Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) met en œuvre sa deuxième campagne de prévention et de dépistage du cancer du sein intitulé “Aupuru ia oe – Prends soin de toi” durant tout le mois d’octobre sur toute la Polynésie en collaboration avec de nombreux organismes publics.



Les objectifs sont de mieux comprendre la maladie, d’inciter les femmes au suivi gynécologique régulier et au dépistage et de faciliter l’accès à la mammographie. En effet, c'est en incitant les femmes à se faire dépister dès 50 ans et à consulter en cas de doute que leur éventuel cancer peut être détecté à temps. Ainsi, lorsqu'on est en âge de le faire, il est essentiel de ne pas repousser sa mammographie. Pour les femmes de moins de 50 ans, il est conseillé de consulter son gynécologue ou sa sage-femme régulièrement afin de procéder à une palpation mammaire pour s’assurer que tout va bien. De plus, en cas d’antécédents familiaux de cancer, le taote peut également préconiser une surveillance spécifique.



Le dépistage par mammographie et échographie mammaire est pris en charge par l’ICPF tous les 2 ans pour toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. Cet examen de dépistage peut être réalisé tout au long de l’année et l’ordonnance n’est pas obligatoire.



Le mois d’octobre est également l’occasion de renouveler l’opération du “Tārona Tere”, qui a pour objectif de faciliter l’accès au dépistage du cancer du sein pour les femmes n’ayant pas facilement accès au soin, en organisant le transport, la prise de rendez-vous chez un radiologue et une demi-journée d’ateliers en groupe. En 2022, le Tārona Tere a permis à 111 femmes de se faire dépister. Cette année, 14 demi-journées seront dédiées à cette opération itinérante sur Tahiti, Moorea, Bora Bora et Raiatea.

Un mois événementiel Tout au long du mois, l’ICPF proposera des actions de sensibilisation notamment en ouvrant Octobre Rose depuis les Marquises. Afin de sensibiliser l’ensemble de la population, l’ICPF organise plusieurs événements.



Une exposition photo/danse “Corps et l’armes” le samedi 7 octobre de 10 heures à midi dans la nef du Centre hospitalier de Polynésie française réalisée par l’artiste Taina Calissi avec une cérémonie d’ouverture incluant un spectacle de danse moderne et des stands d’information.



Le Tamure Tārona Marathon, le samedi 14 octobre de 13 à 17 heures au parc Paofai, animé par la meilleure danseuse du Heiva 2019, Matatini Mou, et le meilleur danseur du ‘Ori Tahiti Nui, Tommy Tihoni, accompagné par un orchestre de percussions. Là encore, plusieurs stands de préventions seront mis en place. Enfin, la journée tous en rose (#MahanaTarona2023) le vendredi 20 octobre avec un concours photo et plusieurs goodies de la campagne “Aupuru ia oe” sont à gagner en plus de la publication de sa photo dans le magazine Hine du mois de novembre.

