​Top départ du championnat 2021 de va’a V6 à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 22 mars 2021– La première étape du championnat V6, organisé par le district de va’a de Nuku Hiva, s’est déroulée samedi à Taiohae. C’est l’équipe de Heimataiki A qui est sortie victorieuse de la course en 1h17’25. Avant la course, les rameurs ont rendu hommage à Jemmy Peue, le président de l’As Nuku A Hoe, décédé le 3 mars dernier.



Le top départ du championnat V6, organisé par le district de va’a de Nuku Hiva, a été donné samedi à Taiohae. Avant la course, les rameurs ont rendu un émouvant hommage à Jemmy Peue, le regretté président de l’As Nuku A Hoe, disparu le 3 mars dernier.

Pour cette première étape du championnat de V6, cinq équipes se sont alignées sur la ligne de départ : deux va'a seniors et un vétérans du club Heimataiki, un va'a sénior et un vétérans du club Nuku a Hoe.



Les 30 rameurs se sont affrontés sur 17 km de course sportive, comme c’est souvent le cas aux Marquises, dans la baie de Taiohae dans un premier temps, puis au large de la côte sud-est de l’île avant de revenir cercler la baie de Taiohae et de rejoindre la ligne d’arrivée du centre nautique.



En 1h17’25, c’est l’équipe de Heimataiki séniors A composée de Benjamin Fournier, Jean Maurirere, Patrice Ah Scha, Salomon Ah Scha, David Ah Scha et Raphaël Ah Scha, qui a remporté l’étape. Elle était suivie de près de l’équipe de Nuku a Hoe séniors A qui a franchi la ligne d’arrivée en 1h19’25. Un premier résultat de bon augure pour les rameurs de l’As Heimataiki qui avaient remporté le précédent championnat V6 de Nuku Hiva.



L’événement a aussi été l’occasion pour le district de va’a de Nuku Hiva de rappeler son soutien sans faille à l'initiative de Billy Tupea, Te va'a o te ora, “Drogue et va'a ne rament pas ensemble”. La prochaine étape du championnat V6 aura lieu début mai.