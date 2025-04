​Tohiea prend la tête du championnat de Moorea

Moorea, le 22 avril 2025 - Lors de la dixième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tohiea a pris la tête du classement grâce à sa victoire sur Tapuhute (6-1) et au match nul entre Tiare Tahiti et Tiare Hinano (1-1). Ces deux dernières formations se retrouvent ainsi à égalité de points, occupant la deuxième place. Dans la dernière rencontre, Temanava a battu Tiare Anani sur le score de 2 buts à 0.



La dixième journée de la phase 2 du championnat de Moorea s’est jouée ce week-end. Pour le premier match, Tohiea et Tapuhute se sont affrontés samedi au stade de Afareaitu. La logique a été respectée pour cette rencontre puisque la formation qui jouait à domicile s’est imposée sans surprise sur le score de 6 buts à 1. Ce résultat lui permet de prendre seul la tête du classement, puisque Tiare Tahiti et Tiare Hinano, qui partageaient la première place avec Tohiea juste avant cette journée, ont dû se contenter d’un match nul (1-1) lors de leur confrontation dimanche au stade de Maharepa.



On a pourtant assisté à un match très engagé, dimanche, entre deux formations qui ont cherché à tout prix la victoire. Les premières offensives ont été lancées par les verts de Maharepa, mais la frappe à ras de terre de Manueva Tumg (10e), puis la tête de Manarii Porlier (16e) n’ont pas inquiété Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano. Taputurani Pihatarioe a répondu pour les mauves par une grosse frappe lointaine, toutefois bien captée par Raiura Hanere, le portier de Tiare Tahiti (24e). Au fil des minutes, les deux équipes se rendaient coup pour coup et se livraient à une grosse bataille au milieu de terrain. Les plus grosses opportunités allaient toutefois venir des attaquants de Tiare Hinano pour la fin de la première période. À la demi-heure de jeu, Ariinui Metua, bien lancé par Toahiti Germain, est parti seul en direction du but adverse avant d’être déséquilibré par Severin Punu, qui ne recevra pour l’occasion “qu’un” carton jaune, malgré les contestations des supporters de Pihaena. Sur le coup-franc qui a suivi, Toahiti Germain a envoyé sa frappe brossée dans la lucarne droite du but adverse, avant que Raiura Hanere ne repousse finalement la balle par un superbe plongeon en plein air.



À la 34e minute, Moana Fanaurai, profitant d’une frappe contrée de Temehoura Maihi, s’est présenté seul face au but des verts, avant de voir sa frappe du pied gauche repoussée par Raiura Hanere. Juste avant la pause, Moana Germain, à la réception d’une longue passe aérienne de Taputurani Pihatarioe, a pris de vitesse la défense adverse. Mais son lob, qui avait pourtant battu le gardien des verts, a atterri sur la barre transversale. Les 22 acteurs sont finalement rentrés aux vestiaires avec ce score de parité.



Expulsion de Germain



Au début de la seconde période, les joueurs de Maharepa ont tenté d’emballer le match à leur avantage et y sont provisoirement parvenus à la 54e minute. C’est à ce moment-là que Manarii Porlier, plutôt discret jusqu’alors, a feint de jouer un une-deux avec un partenaire, avant de décocher une frappe chirurgicale du pied gauche, qui a fini sa course dans le coin gauche du but adverse (1-0). Poutetainui Teriinohorai aurait même pu doubler la mise deux minutes plus tard, mais sa frappe du pied droit, après s’être infiltrée dans la défense des mauves, a effleuré le poteau gauche adverse. Tiare Hinano ne s’avouait toutefois pas vaincu et a égalisé à la 71e minute grâce à un but spectaculaire de Toahiti Germain. Après avoir bénéficié d’une remise de Moana Germain, le milieu de terrain des mauves a éliminé un défenseur adverse d’un sombrero, avant de décocher instantanément un tir puissant qui a fait mouche (1-1). Les joueurs de Pihaena se sont toutefois rendus la tâche difficile après l’expulsion de Moana Germain, suite à un deuxième carton jaune reçu à la 81e minute.



Les joueurs de Maharepa ont alors profité de leur supériorité numérique pour se lancer à l’assaut du but adverse. Malgré quelques opportunités pour les verts, la rencontre s’est terminée sur ce score d’un but partout. Ce qui fait donc les affaires de Tohiea qui occupe désormais seul la première place du classement. Dans le dernier match du week-end, Temanava s’est imposé face à Tiare Anani sur le score de 2 buts à 0 dimanche au stade de Maatea.