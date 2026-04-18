

​Tirs à Papara : une enquête ouverte pour “mise en danger d’autrui”

Tahiti, le 15 mai 2026 - Plusieurs détonations ont été entendues ce jeudi vers 18 heures dans le quartier d’Afarerii, à Papara, provoquant l’inquiétude de plusieurs riverains et de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.





Des tirs ont été entendus ce jeudi soir dans le quartier d’Afarerii, à Papara. Après avoir reçu plusieurs signalements, la police municipale et la gendarmerie se sont rapidement rendues sur place afin de procéder à des vérifications et à des recherches dans le secteur concerné.



Contactée sur ces faits, la procureure de la République Solène Belaouar affirme qu’une enquête judiciaire est désormais ouverte pour “mise en danger d’autrui”.



Selon les premiers éléments, la personne mise en cause serait un tireur sportif qui aurait testé son arme dans son jardin au moment des détonations. La procureure précise par ailleurs que l’arme est déclarée.

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 15 Mai 2026 à 13:39 | Lu 673 fois



