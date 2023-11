​Tiare Tahiti prend le lead

Moorea, le 7 novembre 2023 - Tiare Tahiti a décroché seul la première place du classement final de la phase 1 du Championnat de Moorea après s’être défait ce week-end, dans un match spectaculaire, de Tapuhute sur le score de 6 buts à 4. Tiare Hinano se maintient pour sa part à la troisième place après sa victoire sur Mira (2-1). Dans les autres rencontres, Tohiea a battu la jeune formation de Tiare Anani (6-1).



Pour le premier match de la septième journée de la phase 1 du Championnat de Moorea, Tiare Anani était opposé à Tohiea samedi sur le stade de Maharepa. Tiare Anani a surpris son adversaire en ouvrant la marque dès la 6e minute grâce à un but de Maitairea Puarai (1-0). Largement favori pour cette rencontre, Tohiea n’a pas tremblé et a égalisé peu après la demi-heure grâce à une contre-attaque conclue par Tamanui Turihono (1-1). Teraitua Vaitua a ensuite profité d’un ballon mal négocié par Revatua Tevaearai, le gardien de Tiare Anani, pour doubler la mise avant la fin de la première mi-temps (2-1). La formation de Afareaitu a déroulé en deuxième période. Rainui Nordmann a accentué l’écart à la 52e minute grâce à une frappe victorieuse (3-1). Diela Raoul a ensuite tué le suspense en marquant sur penalty le quatrième but de Tohiea (4-1). À un quart d’heure de la fin du match, Oito Hitimoana, en reprenant de la tête un centre de Rainui Nordmann, a porté le score à 5-1. En toute fin de match, ce dernier a marqué un sixième but pour Tohiea (6-1).

Une finale avant l’heure Pour le deuxième match de ce week-end, Tapuhute et Tiare Tahiti, les deux coleaders du classement, étaient opposés dimanche sur le stade de Afareaitu. Cette rencontre était en quelque sorte une “finale” pour désigner le vainqueur de la première phase du championnat avant d’attaquer prochainement la phase 2. Dès les premières minutes, Tiare Tahiti n’a pas tardé à prendre ses marques et a logiquement ouvert le score à la 10e minute grâce à une tête de Rico Haring, le défenseur central des verts (1-0). Taurarii Stergos a ensuite eu des opportunités d’égaliser pour Tapuhute, mais l’attaquant des blancs, bien placé dans la surface de réparation adverse, a vu son tir contré par la défense des verts (14e). La minute suivante, il a tenté de reprendre un centre de Tevahitua Tepa, mais a mal ajusté sa frappe du plat du pied (15e). Au fil des minutes, Tiare Tahiti a pris l’ascendant sur son adversaire dans le jeu et a doublé la mise à la 20e minute grâce à un penalty transformé par Manarii Porlier (2-0).



On a ensuite assisté à un gros temps de fort de la formation de Haapiti qui s’est créée quelques occasions de but. À la conclusion d’une attaque des blancs, Tevahitua Tepa n’a pas réussi à cadrer sa frappe (31e). À la réception d’un coup franc, Tauiraroii Stergios a remis la balle à James Dexter qui s’est fait contrer de justesse par la défense de Tiare Tahiti (32e). Tapuhute a continué à pousser, mais le coup franc brossé de Rui Vahinetua est passé tout juste à coté du but des verts (33e). Quelques instants plus tard, c’est cette fois-ci le dangereux centre tir de Tevahitua Tepa qui a été boxé des deux mains par Raiura Hanere, le portier des verts (33e). Malheureusement pour les blancs de Haapiti, les attaquants de Tiare Tahiti ont fait preuve d’une redoutable efficacité dans cette partie. Sur une contre-attaque menée juste avant la pause, Manarii Porlier a dribblé les défenseurs adverses sur le flanc droit avant de décocher une frappe chirurgicale du pied gauche qui a terminé dans le but de Remuera Temarii, le portier de Tapuhute (3-0).

Une lueur d’espoir en 2e période Au début de la deuxième période, Manarii Porlier a assommé les joueurs de Haapiti en reprenant victorieusement de la tête un corner de Mana Teniau (4-0). La formation a toutefois continué à y croire et a enfin pu déstabiliser la défense de Tiare Tahiti grâce notamment aux rentrées des attaquants Yaniick Vivi et Teraupoo Tepa. C’est d’ailleurs ce dernier qui obtenu un penalty à Tapuhute après s’être fait bousculer devant le but des verts à la 56e minute. Un penalty que n’a pas manqué de convertir Simon Taruoura (4-1). Tiare Tahiti a encore exploité des failles dans la jeune défense de Tapuhute. Peu avant l’heure de jeu, Teniau Manan a enfin exploité une grosse erreur de relance de la défense de Tapuhute pour récupérer la balle et s’en aller battre Remuera Temarii, le gardien des blancs (5-1). Cinq minutes plus tard, Manarii Poriler, à la conclusion d’une combinaison des verts, a alourdi le score en marquant le sixième but de son équipe (6-1).



Les joueurs de Haapiti, qui ont eu le mérite de ne jamais abandonner, ont réduit le score la minute suivante grâce à un nouveau penalty transformé en deux temps par Simon Taruoura (6-2). Trois minutes plus tard, le milieu de terrain des blancs a marqué un troisième but pour Tapuhute en déviant dans le but des verts un coup franc d’Allan Teraiharoa (6-3). La formation de Haapiti s’est ensuite offert une lueur d’espoir lorsque Rui Vahinetua a marqué le quatrième but de Tapuhute sur penalty (6-4). Puis les blancs se sont lancés à l’assaut du but de Tiare Tahiti qui a été réduit à dix après l’expulsion de Nohorai Teamo. Yannick Vivi a notamment vu son puissant coup franc repoussé par Raiura Hanere (89e) tandis que Teraupoo Tepa, en bénéficiant d’une remise de Yannick Vivi, a loupé sa reprise de volée dans les arrêts de jeu. La partie s’est finalement terminée sur le score de 6 buts à 4 en faveur de Tiare Tahiti. Ce qui permet à la formation de Maharepa de prendre seule la tête du classement final de la phase 1 du Championnat de Moorea. La jeune formation de Haapiti, qui a peut-être manqué d’expérience dans cette rencontre, va se contenter de la deuxième place.



Dans le dernier match de cette septième journée, Tiare Hinano a battu Mira sur le score de 2 buts à 1 dimanche sur le stade de Pihaena. Moana Fanaurai a ouvert le score pour la formation de Pihaena juste avant la pause (1-0) avant que Raihiti Hunter double la mise peu après l’heure de jeu (2-0). Ariinui Metua a réduit le score pour Mira en fin de match, mais n’a pas pu empêcher la victoire de Tiare Hinano. Ce qui lui permet de se maintenir à la troisième place du classement à l’issue de cette phase 1.

