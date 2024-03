​Tiare Tahiti en passe de doubler son titre de champion de Moorea

Tahiti, le 19 mars 2024 - À l’issue de la septième journée de la phase 2, le leader Tiare Tahiti a battu son dauphin Tapuhute (2-0) et accentue son avance à la tête du classement. Tohiea se replace en seconde position après avoir largement battu Tiare Anani (9-0). Tiare Hinano profite pour sa part de sa victoire contre Mira (4-0) et de la défaite de Tapuhute pour rattraper la formation de Haapiti à la troisième place.



Pour le premier match de cette septième journée de la phase 2, Tiare Anani recevait Tohiea samedi sur le stade de Maharepa. Peu après le quart d’heure de jeu, Urarii Hanere a ouvert le score pour la formation d’Afareaitu (1-0) avant que Vaitua Teraitua double la mise deux minutes plus tard (2-0). Les jeunes joueurs de Paopao se sont ensuite écroulés en deuxième période en encaissant six nouveaux buts, marqués par Ruben Wajoka (47e,50e), Tinihau Teriinohopua (72e), Hitimoana Oito (85e) et de Rautini Pittman (86e,89e). Une victoire éclatante qui permet à Tohiea de se replacer à la deuxième place en devançant Tapuhute.



Pour le deuxième match du week-end, le leader Tiare Tahiti accueillait son dauphin Tapuhute dimanche au stade de Maharepa. Les deux équipes se sont neutralisées dès les premières minutes, mais les joueurs de Maharepa, grâce à leurs qualités techniques, menaçaient de trouver la faille à tout moment. Les défenseurs de Haapiti sont toutefois restés intraitables et concentrés. Haifa Mau, le défenseur central des blancs, est notamment intervenu de manière autoritaire face à Ronald Teraiharoa (4e) tandis qu’Adrien Tino, le gardien de Tapuhute, a surgi pour empêcher Tohivea Haring de marquer (7e). La minute suivante, la tête piquée de Manarii Porlier, bien servi par Poutetainui Teriinohorai, s’est avérée trop molle pour inquiéter Adrien Tino. Après avoir résisté une bonne quinzaine de minutes, les joueurs de Haapiti se sont enfin projetés vers l’attaque. Teraitua Mataitai, bien décalé sur le flanc gauche par Stéphane Tetuaiteroi, a décoché une puissante frappe du pied droite qui est passée au-dessus de Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti (18e). Tauirarii Stergios a pour sa part profité d’une mésentente entre les défenseurs centraux des verts pour leur chiper la balle avant de lober Raiura Hanere. Rico Haring s’est toutefois rattrapé en dégageant le ballon sur sa ligne de but (25e). Peu avant la demi-heure de jeu, Tauirarii Stergios s’est encore illustré en décochant un puissant coup franc du pied droit, finalement repoussé par le gardien des verts. Après des frappes de de Tohivea Haring, détournée en corner par Adrien Tino (42e), et de Manarii Porlier, passée au-dessus du but de Tapuhute(43e), les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité.



Certainement mis en confiance après leur bonne prestation en première période, les joueurs de Haapiti sont revenus sur la pelouse avec beaucoup d’envie et d’engagement. Taruarii Stergios a fait un grand déboulé sur son flanc droit avant d’être intercepté devant le but des verts par Tohivea Haring (46e). Deux minutes plus tard, Simon Taruoura s’est infiltré dans la défense de Tiare Tahiti, mais son centre à ras de terre a filé devant le but adverse sans trouver preneur. À la 49e minute, c’est cette fois-ci Brian Meindu, le défenseur central des verts, qui a sauvé son but en repoussant un tir puissant de Pierre Serreli. À force de se heurter à la défense adverse, Tapuhute a laissé des espaces dans sa défense que les attaquants de Maharepa allaient exploiter. Stephane Adloff a ainsi profité d’un mauvais dégagement de la défense des blancs pour récupérer la balle et décocher une puissante frappe de volée, finalement repoussée par le gardien adverse (57e). À l’heure de jeu, le coup franc brossé de Manarii Porlier a terminé sur la lucarne droite adverse alors qu’Afiren Tino était battu. À un quart d’heure de la fin du match, Ronald Teraiharoa a finalement ouvert le score d’un but libérateur en reprenant du plat du pied un centre de Manarii Porlier (1-0). Ce dernier a même doublé la mise cinq minutes plus tard en dribblant à lui tout seul toute la défense de Tapuhute avant de décocher, dans sa course, une frappe chirurgicale du pied gauche. Un tir qui n’a laissé aucune chance au gardien de Haapiti (2-0). Les blancs ont tenté de réagir sans visiblement avoir les ressources nécessaires pour renverser le match. Tiare Tahiti a tenu tranquillement sa victoire jusqu’au coup de sifflet final et semble se diriger tout droit vers le titre de champion de Moorea pour la deuxième année consécutive.



Dans le dernier match, Tiare Hinano a battu Mira dimanche sur le stade de Pihaena sur le score de 4 buts à 0. À la demi-heure de jeu, Uramea Teihotaata a ouvert le score pour les mauves en profitant d’un bon service de Guys Aroquiame (1-0). Juste avant la pause, Uramea Teihotaata a cette fois-ci donné une passe décisive à Rahiti Huinter, qui n’a pas manqué de doubler la mise pour Tiare Hinano (2-0). À la 78e minute, Ariinui Metua a alourdi le score en reprenant victorieusement de la tête un centre de Rahiti Hunter (3-0). Moana Fanaurai a enfin clos le score à 4 buts à 0 en toute fin de match décochant une puissante frappe, qui a été mal repoussée par le gardien de Papetoai (4-0). Cette victoire permet à la formation de Pihaena de rattraper Tapuhute à la troisième place.