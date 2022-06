​The Fashion Week is back

Tahiti, le 2 juin 2022 – L'événement mode de l'année au fenua, la Tahiti Fashion Week, revient pour une édition 2022 qui s'annonce pétillante de créativité et d'expression stylistique toute la fin de semaine prochaine à l'Intercontinental de Tahiti.



La Tahiti Fashion Week fait son grand retour sur les podiums au fenua après deux années marquées par la crise Covid et une édition entièrement digitale en 2020. Après Londres, Paris, New York, Milan, Sydney, la huitième édition de l'événement offre au public polynésien trois soirées aux couleurs de la mode polynésienne, surfant entre origines, culture mā'ohi, ressources naturelles et savoir-faire. Perles de Tahiti, nacres, monoï, tissus pareo, tapa, tressages... La Tahiti Fashion Week se veut "polynésienne axée Pacifique".



Véritable coup de projecteur annuel sur la mode locale depuis 2014 et devenue événement incontournable au fenua, elle constitue une vitrine exceptionnelle pour les créateurs polynésiens qui peuvent ainsi présenter des pièces uniques, symbole de leur expression stylistique et de leur savoir-faire. Pas moins de 120 créateurs ont en effet participé à la Fashion Week polynésienne depuis sa première édition. "La Tahiti Fashion Week est le reflet d’une Polynésie en mouvement, imaginative, créative et ouverte sur le monde", indiquent ses organisateurs.



Au programme cette année, trois jours d’événements dédiés à la mode et la création polynésienne les mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 juin à l'hôtel Intercontinental de Tahiti. Avec en point d'orgue, le concours de mannequins organisé par l'agence Brave Model Management lors de la dernière soirée du vendredi.



​Les créateurs de la Tahiti Fashion Week 2022 Jeudi 8 juin :



Lycée Professionnel de Faa'a section métiers de la mode / Lycee St Joseph Punaauia section bijouterie

Koré créations / Nathalie Domenech

Taravana / Miliani Créations

Flyingcloud / Ninirei

Laure Tomé / Les Chaplines

Hinano Life / Association FACE Polynésie

Gaëllef / Kaya Créations

C'Fée Nature / Here

Angélina's Crochet / Fenua United Nation

Kareu by Makau



Vendredi 9 juin :



Tahitian Move / Lycée Samuel Raapoto

Association Huma Mero

Viriariki créations

ISLA Paris / Ovi Tahiti

Tewaves Tahiti / NUDE

Ak.Me/ Robles Pearls

Lilosh / Kahakai Tahiti

Koré créations / Frontières

Tahiti Glamour

Te Aito Tahiti / Moana Pearl

Atelier Tamau Orama Nigou – performance artistique



Samedi 10 juin :



Aloha Tahiti

Gaia by Hereata Ellard

Miëih

Flyingcloud

Gaëllef

Miliani Créations

Tropical Luxury

TAV Pacific

Raimana Cowan

Olivier Theykens



Ce samedi de 10 à 19 heures et ce dimanche de 9 à 16 heures : Showroom créateurs pour acheter vos tenues favorites lors du défilé et les créations des créateurs dans le hall de l’intercontinental.



Le concours de Brave Model Management Au cœur de ces trois jours de la Tahiti Fashion Week, le désormais traditionnel concours de mannequins organisé par l'agence Brave Model Management tentera de repérer parmi 16 jeunes candidates polynésiennes "les modèles de demain". Un casting de grande ampleur, des défilés, des répétitions, un coaching professionnel… Les jeunes filles participant au concours de mannequins vivront des moments exceptionnels pendant la préparation au concours et lors du très attendu défilé du vendredi. Les gagnantes seront désignées par l'agence, en présence de sa directrice Marilyn Gauthier, dès le soir du défilé.



Agence de Mannequins et de célébrités créée en 2001, Brave Models Management est dédiée à la découverte et au développement de carrières de personnalités talentueuses à travers le monde. Basée à Milan, elle est dotée d’une équipe jeune, enthousiaste, expérimentée et dévouée. L'agence a été fondée et dirigée par le célèbre révélateur de talents et manager mondialement reconnu, Bruno Pauletta, qui, grâce à son investissement, son professionnalisme et son expertise, s’est forgé une réputation solide auprès des mannequins, photographes et directeurs artistiques internationaux. Brave Models Management est ainsi reconnue comme une des meilleures agences italiennes, qui rivalise avec les grandes agences internationales grâce à un réseau de collaborateurs partageant les mêmes idées et permettant d’offrir un service de qualité.





​Programme Mercredi 8 juin :

"Soirée Moana" à l'hôtel Intercontinental Resort Tahiti, à partir de 17h30. Entrée payante à 1 000 Fcfp en placement libre.



Jeudi 9 juin :

"Soirée Moana" à l'hôtel Intercontinental Resort Tahiti, à partir de 17h30. Entrée payante à 1 000 Fcfp en placement libre.



Vendredi 10 juin :

"Soirée Poerava" de clôture à l'hôtel Intercontinental Resort Tahiti, à partir de 18 heures. Entrée payante à 12 000 Fcfp avec coupe de champagne et cocktail dinatoire.



Réservations et billetterie sur ticket-pacific.pf, à Radio 1 à Fare Ute et dans points de vente des magasins Carrefour.



Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 2 Juin 2022 à 20:33 | Lu 259 fois