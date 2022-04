​Tevaiarii Frébault : "un bloc populaire s'est créé"

Tahiti, le 10 avril 2022 - Porte-parole des soutiens à Jean-Luc Mélenchon en Polynésie, Tevaiarii Frébault estime avoir réalisé "un bon score" avec les 13,24% de son candidat au fenua. Notamment face aux grands partis plus organisés.



Jean-Luc Mélenchon en Polynésie est l'un des rares candidats qui a surpassé son score en 2017 en Polynésie, votre réaction ?



"On est très content. Je voudrais féliciter les militants, sachant que nous n'avions pas autant de moyen que la majorité du gouvernement et des communes qui ont appelé à voter Macron. Nous avons dit depuis le début que s'abstenir, c'était voter Macron. On a bien vu que ceux qui se sont déplacés ont massivement voté pour Macron. Nous sommes également très satisfaits du résultat global de Jean-Luc Mélenchon dans les Outre-mer, où il est vraiment devant."



Son score au niveau local est quand même en-deçà de son score au niveau national. Vous pensez que c'était trop difficile de soutenir Jean-Luc Mélenchon face aux candidats soutenus par les grands partis ?



"Au niveau local, les gens votent beaucoup par rapport aux personnes qu'ils connaissent. Nous avons commencé la campagne assez tardivement, nous n'avions pas de parti politique pour nous soutenir, mais, même avec ces difficultés, avec notre peu de moyen, nous avons réussi à faire un bon score."



Que va devenir en Polynésie ce mouvement qui s'est constitué autour de Jean-Luc Mélenchon pour les autres échéances électorales en Polynésie ?



"On va d'abord faire un bilan avec les militants. Il y a clairement un bloc populaire qui s'est créé, ce serait dommage de le laisser inutilisé."



Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'au deuxième tour, il ne fallait pas "une seule voix pour Le Pen", comment vous positionnez-vous avec vos militants pour le second tour ?



"Ça aussi, c'est encore en discussion, on attend les résultats définitifs."