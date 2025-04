​Teva i Uta inaugure son service des passeports

Tahiti, le 22 avril 2025 – C’est une bonne nouvelle pour les usagers du sud de Tahiti. Depuis la semaine dernière, la mairie de Mataiea est habilitée à délivrer des passeports et des cartes nationales d’identité. Une avancée qui devrait permettre de désengorger le service de Taravao, les options les plus proches étant Paea et Mahina.





Avec 20 dossiers traités en trois jours, le service de délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité de Teva i Uta est sur une bonne lancée. Inauguré mardi dernier, il se situe à la mairie de Mataiea, où un protocole sur-mesure est mis en œuvre.



“Toute personne, quelle que soit sa commune de résidence, passe par le guichet unique pour retirer un dossier. On peut aider les gens à remplir le formulaire. On vérifie que tout est complet et c’est à ce moment-là qu’on donne un ticket pour passer au traitement des données, au sein de la cellule dédiée. Nous sommes quatre agents, donc ça permet de fluidifier cette étape de vérification, entre autres missions”, explique Eugénie Pihaatae, responsable du guichet unique de la mairie de Mataiea. La pré-demande peut également s’effectuer en ligne, ce qui ne dispense pas de vérifier que le dossier est complet.



C’est ensuite Maurinui Doom, ancien policier municipal affecté à la cellule des passeports et des cartes d’identité, qui prend le relais : “Je me charge de la saisie sur le DR, c’est-à-dire le dispositif de recueil, et d’un dernier contrôle. Il faut compter 15 minutes de traitement par dossier. Cette étape de vérification en amont permet vraiment de fluidifier l’accueil des usagers”. En cas d’absence, trois agents du guichet unique ont été formés pour assurer une continuité de service.

Désengorger Taiarapu-Est

Pour l’instant, les délais d’attente sont minimes. “Mais on s’attend à de l’affluence dans les prochains jours et les prochaines semaines”, confie Maurinui Doom. La bonne nouvelle n’a effectivement pas échappé aux usagers, à commencer par les administrés de Teva i Uta, comme Tehina, venue refaire sa carte d’identité égarée. “C’est idéal de pouvoir faire ce type de démarches directement chez nous, en sachant que certaines personnes ne peuvent pas aller très loin sans voiture. Il était temps d’ouvrir ce service à Teva i Uta. La dernière fois, j’avais été à Taravao : c’était très long, et il y avait tellement de monde que j’avais dû revenir !”



Il faut dire que la cellule de Taiarapu-Est était jusqu’à présent le seul service de délivrance de pièces d’identité du bassin sud de Tahiti, et à ce titre l’un des plus importants centres de traitement des demandes en Polynésie avec près de 4.000 dossiers par an. L’ouverture de ce nouveau service à Mataiea devrait donc permettre de désengorger celui de Taravao avec une capacité estimée à 2.000 dossiers par an selon le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha : “Ça nous a pris trois ans, dont deux ans de validation et de sécurisation du réseau internet entre la mairie, le haut-commissariat et le ministère de l’Intérieur, qui est un réseau sécurisé de l’État. On a financé cette nouvelle ligne spécifique et on a aussi formé nos agents. L’objectif, c’est d’être efficace et de ne pas faire attendre trop longtemps les usagers.”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 22 Avril 2025 à 14:52 | Lu 445 fois