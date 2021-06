​Teura Tarahu "en réflexion" après sa démission du A Here ia Porinetia

Tahiti, le 9 juin 2021 - La représentante Teura Tarahu a démissionné mercredi de l’association A Here ia Porinetia des représentants non-inscrits à Tarahoi. L’élue de la 3e section des îles du Vent confirme plusieurs rencontres avec Gaston Flosse, mais elle dément tout rapprochement politique dans l’immédiat.



Une réunion organisée mardi soir au domicile de Teura Tarahu en présence de Gaston Flosse, de Tauhiti Nena et de Bruno Sandras, confirme la distance prise par l’élue de Faa’a par rapport aux représentants du A Here ia Porinetia. Mais rien de plus, a-t-elle affirmé mercredi. L’élue de la 3e section des îles du Vent a présenté sa démission de l’association A Here ia Porinetia, mercredi matin. Démission qui n’a "pas vraiment étonné" Nicole Sanquer. Tarahu la justifie comme un acte de "respect envers mes amis, parce que je suis en réflexion pour l’instant."



Quant à la réunion politique de mardi soir avec Gaston Flosse et les cadres du Amuitahira’a : "Mon comité souhaitait rencontrer Gaston Flosse pour l’entendre par rapport à son nouveau parti (le Amuitahira’a, ndlr)", a-t-elle expliqué en réfutant toute velléité de rapprochement avec le Tahoera’a ou le Amuitahira’a, dans l’immédiat. "Je suis en phase de réflexion. Je n’ai à aucun moment confirmé quoi que ce soit."



Plusieurs rencontres avec Gaston Flosse



Reste que l’élue de Faa’a confirme plusieurs rencontres avec Gaston Flosse depuis février dernier et les appels de pied que lui fait le Vieux lion pour le rejoindre. "Je dois prendre la décision avec mon comité. Effectivement, il me demande de rejoindre le Tahoera’a, parce qu’il pense que je suis un leader sur Faa’a."



Teura Tarahu avait été réélue à Tarahoi en 2018 sur la liste Tapura Huiraatira. Elle a quitté le groupe de la majorité en août dernier pour rejoindre le groupe A Here ia Porinetia, constitué autour de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, aux côtés de Félix Tokoragi, Bernard Natua et Vaitea Le Gayic. Le retour de Vaitea Le Gayic dans le groupe Tahoera’a, en janvier dernier, avait précipité les cinq élus restants sur les rangs des non-inscrits dans l’hémicycle de Tarahoi.