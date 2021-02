​Teura Iriti soutenue par son groupe

Tahiti, le 18 février 2021 - Comme prévu, les élus du Tahoera'a à Tarahoi se sont réunis jeudi matin pour évoquer la question du maintien de Teura Iriti à la présidence du groupe à l'assemblée. La majorité l'a emporté et la tavana de Arue garde sa fonction au sein de l'hémicycle.



Avant la séance extraordinaire de ce jeudi à l'assemblée, les élus du Tahoera'a huiraatira ont fait un point post-conseil politique de mercredi soir, avec les élus absents tels que Fernand Tahiata et Etienne Tehaamoana notamment. Vaitea Le Gayic, l'élue désignée par Gaston Flosse pour remplacer l'actuelle présidente du groupe à l'assemblée, Teura Iriti, a affirmé que les discussions s'étaient passées de manière sereines et qu'il y avait eu "des éclaircissements" qui ont mené à une décision collégiale : "Plus des trois-quarts des élus maintiennent la position de garder Teura Iriti en tant que présidente de groupe, ne comprenant pas le comportement de notre président vis à vis de Teura". Selon elle, ces élus demandent à "laisser l'harmonie du groupe telle qu'elle est et ne pas faire de discorde".



De leurs côtés, le tavana de Tubuai Fernand Tahiata et l'élu des Marquises Etienne Tehaamoana ont affirmé clairement leur soutien à leur présidente Teura Iriti. Le premier affirme qu'il n'a "aucun problème avec Teura, nous on veut la garder. On est assez grand pour décider". Le second explique que leur discussion de ce jeudi "a arrangé" le problème. "On veut rester unis dans le même groupe. Je ne vois pas pourquoi on viendrait crééer des problèmes alors qu'il n'y en a pas. J'ai demandé à ce qu'on reste unis pour le bien du groupe. Ce n'est pas le moment de s'éparpiller car après (...) on peut disparaitre". Etienne Tehaamoana insiste et assure que Teura Iriti a plus d'expérience "même si cela dérange certains". Teura Iriti, une nouvelle fois, n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet.