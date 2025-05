​Teumere Shan et Roane Atu élus Miss et Mister Papara

Tahiti, le 11 mai 2025 - Superbe spectacle, samedi soir, à Papara, où dix jeunes de la commune ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur scène face à un public survolté.





Ambiance survoltée, ce samedi soir, sous le grand chapiteau de Hotu Maru, où plusieurs centaines de spectateurs ont assisté à l’élection de Miss et Mister Papara 2025 sur le thème “Te mana o te here”. Après plusieurs semaines de préparation, les dix candidats ont impressionné les huit membres du jury présidé par Steeve Liu, directeur du comité Mister Tahiti, notamment accompagné de Herehia Sanford, Miss Heiva 2024, et de Karl Chung Tan, Mister Tahiti 2024.Avec le soutien de la commune et de nombreux sponsors, le comité Heiva Rau i Papara a proposé un spectacle de qualité pour célébrer le retour du concours après six années d’absence . Le show chorégraphié avec sons, lumières et effets pyrotechniques, porté par deux animatrices de charme et d’humour, était à la hauteur des plus grandes élections.





​Quatre passages

Les jeunes étaient visiblement heureux d’être sur scène. Après un premier passage en tenue de ville électrisant, le spectacle est allé crescendo avec un deuxième défilé en tenues végétales, pour lesquelles les créateurs ont rivalisé de talents autour du cocotier. Les candidats ont mis en valeur leurs racines polynésiennes, accompagnés par Teiho Tetoofa et son orchestre.



Des lauréates de l’élection depuis 1992 sont venues soutenir la relève avant de passer au troisième passage en maillot de bain, qui a achevé de mettre l’ambiance... entre fun et élégance !



La troupe et les écoles de danse de Papara ont été mises à l’honneur, laissant le temps aux candidats de se préparer pour leur quatrième et dernier passage en tenue de soirée, précédé d’un ‘aparima composé pour l'occasion.



La proclamation tant attendue des résultats s’est tenue après les traditionnelles questions orales aux candidats. L’émotion était au rendez-vous pour la nouvelle Miss Papara, Teumere Shan, 20 ans, à la recherche d’un emploi dans le secteur du tourisme : “J’aimerais remercier le comité et ma famille. J’encourage tous les jeunes à croire en eux et en leurs rêves !”, nous a confié la jeune femme, qui succède à Nauriki Dury, Miss Papara 2019. Roane Atu, lycéen de 18 ans élu Mister Papara, avait les mêmes étoiles dans les yeux : “J’espérais gagner, mais ça a été un choc quand j’ai entendu mon nom. C’était une belle aventure avec tous les candidats et le public”.



​Les résultats Miss Papara 2025 : Teumere Shan

1ère dauphine : Samcyale Mahai

2ème dauphine : Maggy Dury

Miss Heiva : Waitea Lucas

1ère dauphine Heiva : Kahealani Peretia



Mister Papara 2025 : Roane Atu

1er challenger : Kahea Teihotaata

2ème challenger : Hiva Appriou

Mister Heiva : Manoa Foucaud Brander

1er challenger Heiva : Ariitea Tepa



Meilleur costume : Roane Atu









Dimanche 11 Mai 2025