​Tetuanui Hamblin en passe de rallier le Tapura

Tahiti le 8 février 2023 – Le tāvana de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, est en passe de rallier officiellement le Tapura d'Édouard Fritch. Le maire de la Presqu'île a sollicité le parti majoritaire et n'attend plus que la réponse définitive du parti, déjà enclin à accueillir son nouveau tāvana.



Les tractations politiques se poursuivent à deux mois des territoriales. Cette semaine, les discussions sont allées bon train à la Presqu'île pour parachever l'arrivée du tāvana de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, dans le sérail du Tapura. Même si l'arrivée de ce nouveau maire dans l'équipe du parti majoritaire n'est pas encore totalement actée, Tetuanui Hamblin semble déjà avoir un pied et quatre orteils dans le camp rouge et blanc. Mercredi soir, une réunion a été organisée entre le tāvana et les responsables du parti majoritaire sur la commune de Taiarapu-Ouest. Contacté à l'issue de cette réunion, Tetuanui Hamblin confirme avoir entrepris lui-même les démarches pour se rapprocher du parti d'Édouard Fritch. “Je lui ai dit que je voulais travailler et aider le Tapura. Il m’a répondu qu’il était d’accord, mais qu’il fallait que les membres du parti de Taiarapu-Ouest soient d’accord.” C’était tout l’objet de la réunion de mercredi soir : “Ils doivent décider s’ils veulent que l’on travaille ensemble ou pas.”



Tetuanui Hamblin veut s'assurer que son arrivée ne sera pas source de dissensions parmi les militants du parti majoritaire à la Presqu'île. “Je n’ai surtout pas envie qu’on dise que depuis que je suis entré dans le groupe plus rien ne va. Je veux aider le Tapura car les problèmes sont de plus en plus nombreux au fenua.” Et sur ce point le maire a beau affirmer qu'il n'est “pas là pour avoir ou pour quémander un siège”, les discussions au sein de la majorité sur ce nouveau renfort à la veille des territoriales ne portaient déjà cette semaine que sur ses conséquences dans la hiérarchie de la liste du parti rouge et blanc sur la section 2. Néanmoins, jeudi, l'arrivée de Tetuanui Hamblin semblait déjà actée du côté des responsables Tapura de Taiarapu-Ouest.



Jonathan Tarihaa hésite encore



Élu aux municipales de 2020 avec 66,35% des voix face à l'élue Tapura Tapeta Tetopata, Tetuanui Hamblin n'était pas jusqu'ici apparenté à un parti politique local. À la tête d'une liste d'union sur sa commune comptant 6 399 inscrits sur les listes électorales, le tāvana ne cache pas avoir été approché par le A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer ou le Amuitahira'a de Gaston Flosse. “Ils m’ont appelé mais j’ai refusé”, assure le tāvana. Pour ce qui est du Tavini, Tetuanui Hamblin explique ne pas avoir eu de coup de téléphone de leur part. “Ils connaissent ma position car je leur ai dit.”



Dernière difficulté néanmoins, le tāvana délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa, n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde que son maire. Candidat du Amuitahira'a lors des dernières législatives (12,65%), le jeune et prometteur élu est très sollicité. “Tous les groupes politiques m’appellent, même le Tavini, et j’ai juste envie de prendre du recul”, réagit Jonathan Tarihaa. “Je n’ai encore pris aucune décision.”



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Jeudi 9 Février 2023 à 20:02 | Lu 261 fois