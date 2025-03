​Terehau Tunorua élue Miss Bora Bora 2025

Bora Bora, le 11 mars 2025 - Samedi soir, la place Tuvavau a accueilli la soirée d’élection de la nouvelle ambassadrice de la Perle du Pacifique. Un spectacle inédit autour du thème “Les Trésors de l’Océan”, où se sont mêlés émotion, culture et glamour, et qui marquera un tournant dans l’histoire de Miss Bora Bora.



C’est un véritable show qu’ont offert au public les sept candidates au titre de Miss Bora Bora 2025. Plus de 1.000 personnes avaient fait le déplacement samedi soir pour assister à l’élection de la reine de beauté qui représentera la Perle du Pacifique pendant toute une année, notamment lors de l’élection de Miss Tahiti en juin prochain. À cette occasion, les organisateurs ont fait appel à un jury de prestige : sa présidente Leïana Faugerat Dang a reçu la tâche délicate de désigner la nouvelle Miss Bora Bora. Elle était entourée de Miss Tahiti 2024, Temanava Domingo, d’Angèle Amiot du comité Miss et Mister Raromatai, de Mehiata Riaria Guyo, Miss Tahiti 2013, et chargée de communication SPEA, de Naikee Moasen chef d’escale Air Tahiti, de Catherine Charles, la directrice des ressources humaines de l’hôtel Conrad Bora Bora, et de Dan Pihaatae, représentant de Air Tahiti Nui.



Sur une scène transformée en écrin aux reflets marins, la soirée a débuté par “L’Eveil des déesses” : les sept candidates, sublimées par des effets de lumières en clair-obscur, sont apparues aux yeux du jury et du public vêtues de créations originales tout en transparence et aux couleurs du lagon. Raihani Teupoohuitua, Miss Bora Bora 2024, les accompagnait, pour sa dernière soirée de règne.



Le talent des artistes locaux a été mis à l’honneur, notamment lors du premier passage des candidates, vêtues de créations uniques à base d’éléments naturels d’origine marine. C’est la candidate n°7 Ranihei Toimata-Tepuhiarii, qui a remporté le prix de la plus belle tenue à l’issue de ce premier passage.



Lors du second passage en maillot de bain, intitulé “La découverte des merveilles cachées”, les candidates ont pu témoigner de leur assurance et de leur grâce. Le dernier passage, “L’Émergence des diamants”, a laissé place au glamour, avec un défilé des sept prétendantes en tenue de soirée. Le public, très enthousiaste, a manifesté avec ardeur et constance son soutien aux candidates, sous un chapiteau transformé en véritable salle de gala, avec spectacle pyrotechnique et show de lumière.

Émotion et culture pour une soirée d’exception



Si la beauté et la grâce des candidates a réhaussé l’éclat de cette soirée, c’est l’absence de son ancien président, Hiro Lebel, disparu récemment, qui a fait de cette édition 2025 un moment particulièrement émouvant : un ‘aparima a été offert en son honneur par des membres de sa famille, pour un hommage tout en douceur et en pudeur. Un prix spécial portant son nom a également été attribué à la candidate n°5, Teanavaitea Teiti, qui a su incarner le mieux ses valeurs : l’empathie, la bienveillance, l’écoute et le soin des autres. Catherine Charles, DRH de l’hôtel Conrad Bora Bora a, du reste, salué “la très bonne entente entre les candidates” au cours de la compétition, et rappelé que lors de cette élection “la beauté intérieure [était] aussi importante que la beauté extérieur”. La date du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, a également donné à cet événement un relief particulier.



Tout au long du spectacle, une grande place a également été faite à la culture de l’île, que devra incarner la nouvelle Miss : des intermèdes de danse proposés par Tamarii Faanui sont venus agrémenter la soirée et rappeler que cette élection est avant tout l’occasion pour toute une communauté de se regrouper autour de valeurs partagées. Le comité Heiva Rau s’est d’ailleurs associé à l’événement et le prix Miss Heiva Bora Bora 2025 a été attribué à la candidate n°2, Mihuraatua Rai. La chanson d’Irma Prince dédiée à Bora Bora et entonnée par le public à l’invitation de Mickey Spitz, animateur de la soirée, a témoigné de la fierté d’une population galvanisée par ce rendez-vous annuel, facteur de communion autour de ses traditions et de sa culture, comme souhaité par le comité organisateur.



À l’issue de cette soirée riche et intense en émotions, et après un moment d’attente électrique, c’est la candidate n°4, Terehau Tunorua, 21 ans, qui a été sacrée Miss Bora Bora 2025. Sa première dauphine est la candidate n°6, Lynn Iotefa, et sa deuxième dauphine la candidate n°3, Maitu Tamati. La nouvelle Miss Bora Bora, très émue, a donné rendez-vous à la population pour l’élection de Miss Tahiti en juin prochain, où elle portera fièrement les valeurs de son île natale.

Rédigé par Lucie Scarparo le Mardi 11 Mars 2025 à 19:03 | Lu 120 fois