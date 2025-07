​Temanava Domingo au collège de Arue

Tahiti, le 1er juillet 2025 - À l’occasion de la journée polynésienne qui s’est déroulée au collège de Arue mardi, les enfants des classes de 6e ont pu accueillir Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, dans le cadre d’un projet pédagogique qui s’est mis en place dans le second semestre de l’année scolaire.





Des chants, des danses, un poème et une exposition sur l’histoire de Miss Tahiti, et plus particulièrement sur le parcours de Temanava Domingo pendant son année de règne, ont été présentés à la Miss qui a donné de son temps pour aller à la rencontre de chaque élève et pour visiter les ateliers mis en place parle collège lors de cette journée.



“Le projet était un de monter un atelier sur les Miss Tahiti. Il s’inscrivait dans le cadre général de la journée polynésienne du collège. Les enfants ont fait des recherches au CDI et en salle informatique sur l’historique des Miss. Ils ont rédigé des articles, fait des exposés thématiques. C’était logique de faire venir une Miss Tahiti. J’ai contacté le comité et Temanava a aussitôt donné son accord”, explique le professeur de français, Jean Thérasse, à l’initiative de ce projet. “Cela a demandé aux élèves trois mois de travail à raison d’une heure par semaine a minima. Je suis très fier d’eux. Il y a eu un gros travail sur la danse, un accueil musical, une chanson, et la récitation d’un poème qui était un hymne à la beauté et à la Polynésie. Les enfants ont relevé le défi avec brio.”



Alors que les collégiens s’apprêtent à partir en vacances, c’était aussi pour eux une très belle façon de conclure l’année. “C’était difficile de créer la danse parce qu’on n’arrivait pas à se mettre d’accord mais au final, on a créé des pas qui pouvaient plaire à Miss Tahiti. La musique a été vite trouvée parce qu’on l’a étudiée en cours de musique. En plus, elle connaissait la musique donc c’était bien. Miss Tahiti chantait alors que l’on dansait”, s’est émerveillé de son côté la jeune Maona.



Pendant près de deux heures, les élèves ont pu échanger avec la Miss Tahiti 2024 qui est revenue avec eux sur cette année écoulée et la chance qui avait été la sienne de représenter la Polynésie française au concours Miss France.