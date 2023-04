​Teiva Manutahi envoyé à Bora Bora après les bagarres

Tahiti, le 4 avril 2023 – Le Pays a annoncé mardi avoir missionné son Délégué en charge de la Prévention de la délinquance de la jeunesse, Teiva Manutahi, pour se rendre à Bora Bora où de violents affrontements ont causé notamment l'évacuation sanitaire d'un jeune homme ce week-end.



Deux jours après l'émoi suscité à Bora Bora par la diffusion des images de bagarres d'une rare violence et après l'évacuation sanitaire d'un jeune homme blessé au cours de ces rixes, le gouvernement a réagi mardi dans un communiqué de presse. Des évènements qui "font peser un climat de crainte au sein de la population de l’ile, et semblent malheureusement se produire fréquemment, avec toujours comme principal déclencheur, des rivalités de personnes ou de famille, alimentées par une consommation excessive d’alcool", écrit le Pays. Rappelant qu'une enquête de gendarmerie est en cours, le gouvernement affirme que "le président a souhaité attendre que la situation s’apaise pour en savoir davantage sur les raisons de ces violences" et qu'il a "demandé au ministre de la Jeunesse et de la Prévention de la délinquance de s’informer sur les circonstances de ces évènements". Le Délégué en charge de la Prévention de la délinquance de la jeunesse, Teiva Manutahi, a notamment été missionné par son ministre pour se rendre à Bora Bora mercredi pour deux jours "à la rencontre des familles et des protagonistes concernés, mais également à la rencontre des autorités, pour écouter et pour comprendre". À son retour, le Délégué rendra un rapport au -gouvernement, conclu le communiqué.