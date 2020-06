​Teehu et son bébé de retour au fenua

Tahiti, le 17 juin 2020 – Plus d'un mois après l'évasan en urgence en Nouvelle-Zélande de son bébé décédé depuis, Teehu est rentrée mercredi soir à Tahiti, accueillie chaleureusement et avec émotion par ses proches.



Le vol cargo d'Air Tahiti Nui affrété par des importateurs locaux pour transporter près de 120 mètres cube de marchandises est arrivé mercredi soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Un vol qui transportait également 27 résidents polynésiens bloqués en Nouvelle-Zélande, pour la plupart évasanés et arrivés au terme de leur parcours de soin pendant l'épidémie de coronavirus. Tout particulièrement parmi eux, Isaura Teehu et son bébé de trois mois, évasané le 7 mai dernier et décédé en Nouvelle-Zélande, ont enfin pu rejoindre la Polynésie après de longues semaines d'attente. Un chaleureux comité d'accueil attendait d'ailleurs Teehu à la sortie de la zone sous douane, avec familles et amis venus profiter de retrouvailles très attendues.



"Merci à vous", a lâché Teehu à la sortie de l'aéroport, exprimant enfin son soulagement et sa satisfaction partagées avec le deuil de son enfant. "J'ai dit à mon bébé, ça y est on est arrivés. J'espère qu'il a fait un bon voyage avec moi. Merci à tout le monde. Je n'ai pas pu répondre à tous les messages de soutien. Mais merci, c'est grâce à vous". La jeune femme a en effet suscité un élan de solidarité après un appel au secours lancé sur les réseaux sociaux, lorsqu'elle s'était retrouvée bloquée à Auckland avec son enfant à rapatrier pour l'inhumation.



Après d'émouvantes retrouvailles, les proches de Teehu ont d'ailleurs accueilli et rendu hommage au bébé transporté à la morgue sous les chants de la famille de la jeune femme. La veillée est prévue vendredi soir à Papenoo, et l'inhumation samedi à 10h30.