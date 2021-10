​Tearii Alpha va s'expliquer mercredi sur son statut de non-vacciné

Tahiti, le 11 octobre 2021 - Le vice-président, Tearii Alpha, doit s'expliquer mercredi lors d'une conférence de presse à la présidence sur son statut de non vacciné, malgré la loi du Pays sur l'obligation vaccinale et les directives de son président.



Après avoir disparu du paysage médiatique pendant plus de deux mois et après avoir fui les médias jeudi dernier à l'issue de la séance à l'assemblée, le vice-président du Pays, Tearii Alpha, s'exprimera mercredi en début d'après-midi "sur sa situation vaccinale" lors d'une conférence de presse à la Présidence, annonce lundi le service de communication du Pays. Initialement prévue pour mardi en fin de matinée, cette conférence de presse a finalement été repoussée d'un peu plus de 24 heures.



Le vice-président avait disparu des radars politiques depuis début août et l'organisation de son mariage très controversé hors respect des restrictions sanitaires et en pleine montée de l'épidémie de Covid-19. Une enquête préliminaire étant d'ailleurs en cours à la gendarmerie sur cet événement. Et plus récemment, La Dépêche a révélé que le vice-président n'était pas vacciné. À l'inverse de la demande formelle du président du Pays, Édouard Fritch, à son gouvernement et aux élus après le vote de la loi du Pays sur l'obligation vaccinale.