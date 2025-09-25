

​Te Nati favorable à la dissolution

Tahiti, le 14 octobre 2025 – Dans un communiqué transmis ce mardi aux médias, Éric Minardi, président du parti Te Nati – Rassemblement national polynésien, demande la dissolution de l’Assemblée nationale dans la lignée de la motion de censure du RN.





Dans un communiqué transmis ce mardi aux médias, Te Nati – Rassemblement national polynésien demande la dissolution de l’Assemblée nationale, dans la lignée de la motion de censure du RN. Le président du parti, Éric Minardi, estime que les Socialistes “prennent le gouvernement Lecornu à la gorge”, tandis que les Républicains “s’accrochent à leur siège”.



“Vingt milliards de dettes supplémentaires, rien sur le pouvoir d’achat, l’immigration ou les économies urgentes face à un État obèse”, accuse le représentant local, qui attend avec intérêt le vote de ce jeudi 16 octobre. “Il ne manque qu'une quinzaine de voix pour faire tomber le gouvernement Lecornu 2 et obliger le président Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. (...) Retournons aux urnes : le peuple est souverain”, conclut-il.

Rédigé par La rédaction le Mardi 14 Octobre 2025 à 17:43




