​Te Ati Matahiapo Nui no Aimeho Nei fête ses 20 ans



Moorea, le 27 mars 2023 - L’association Te Ati Matahiapo Nui no Aimeho Nei a célébré ce week-end son vingtième anniversaire sur le site Pererau. L’occasion de partager un repas pour près de 300 personnes âgées de Moorea et pour l’actuel bureau associatif de faire un bilan des actions menées au cours des dernières années.



L’association Te Ati Mathiapo Nui no Aimeho Nei a organisé samedi sur le site Pererau, un grand tāmā’araa afin de célébrer ses 20 ans d’existence. Trois cents personnes âgées de l’île ont participé à ce rassemblement lors duquel les membres de l’actuel bureau associatif ont présenté le bilan des actions menées au cours des dernières années. Les convives ont ensuite pu partager un repas.



Une association, trois objectifs



L’association Te Ati Mathiapo Nui no Aimeho Nei se donne trois objectifs, comme cela a été rappelé aux invités : la solidarité ; la transmission du savoir ancestral ; et la mise en place de loisirs. C’est dans le respect de ceux-ci qu’elle organise ses activités. À travers la solidarité, l’association, avec l’aide des services sociaux et des professionnels de la santé de l’hôpital de Moorea, est notamment venue soutenir durant toutes ces années toutes les personnes âgées dans la difficulté. Des paniers de Noël ont ainsi été distribués, en partenariat avec le Rotary Club de Moorea, pour les personnes âgées nécessiteuses lors des fêtes de fin d’année. “On a monté cette association, car il y a avait des familles et des enfants qui ne s’occupaient pas de leur parents âgés. Ces derniers n’étaient pas heureux. Les enfants ou les mo’otua ne s’en occupaient pas, car ils avaient eux-mêmes des problèmes, comme des soucis financiers. On s’est donc organisé pour rassembler ces matahiapo afin qu’ils puissent sympathiser au sein de l’association. On les a aussi aidés, par exemple, dans les démarches administratives pour bénéficier des aides de la CPS. On est aujourd’hui contents, car, toutes ces actions solidaires se sont développées. On rassemble aujourd’hui près de 400 matahiapo de l’île”, explique Laiza Bennett, une des membres fondateurs de l’association Te Ati Mathiapo Nui no Aimeho Nei.



Concernant la transmission des savoirs ancestraux, il a été rappelé à l’occasion de ce rassemblement que plusieurs actions, comme des ateliers culturels, des expositions d’objets anciens ou des sorties culturelles ont été mises sur pied au cours des dernières années afin que les anciens puissent partager leur savoir avec les plus jeunes. L’une des plus grandes actions a été la publication en 2006 du livre intitulé “Moorea d’autrefois. Moorea i te Matamua”. Ce livre, édité en français, en tahitien et en anglais, raconte l’histoire de l’île, les légendes des différents districts ainsi que la vie de certaines personnalités marquantes de Moorea. Enfin, pour répondre au troisième objectif, c'est-à-dire les loisirs, plusieurs sorties inter-îles ont été organisées durant les vingt dernières années. Les matahiapo de Moorea ont même voyagé dans des pays comme la France, la Nouvelle-Zélande ou à Hawaii.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 27 Mars 2023 à 18:56 | Lu 173 fois