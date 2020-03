​Tavaearii distancé par Hamblin

Tahiti, le 16 mars 2020 - Le conseil municipal de Taiarapu-Ouest a connu quelques remous depuis la dernière élection de 2014. Le maire sortant, Wilfred Tavaerii, se retrouve ainsi opposé à sa première adjointe, Tapeta Tetopata, ainsi qu'au maire délégué de Toahotu, Tetuanui Hamblin. C'est ce dernier qui sort largement vainqueur au premier tour de l'affrontement.



À Taiarapu Ouest, la liste de Tetuanui Hamblin arrive en tête dans les trois communes associées avec 37,92% des suffrages lors d'un scrutin qui a connu une abstention relativement faible de 35,4%. Fait rare pour être souligner lors de ces élections municipales, la participation est en hausse respectivement par rapport au premier tour en 2014 (64,6% contre 64,4% il y a six ans).



Une participation qui s'est traduite par des files longues mais disciplinées devant les bureaux de vote. Hamblin repousse à bonne distance la liste de Tapeta Tetopata (18,81%) et surtout le maire sortant Wilfred Tavaearii (19,63%). Un score qui place ce dernier comme un des rares, si ce n'est le seul, maire sortant en position très défavorable pour conserver son écharpe de maire.



Tetopata, héritière politique de Clarenntz Vernaudon, n'a pas réussi à réitérer son succès de 2014 sur Vairao et reste ainsi à distance respectable de Tetuanui Hamblin sur l'ensemble de la commune. Ce dernier dispose en effet de 700 voix d'avance sur ces deux poursuivants. Surtout, il réussit un gros score sur Toahotu, commune associée où 14 des 29 sièges sont à pourvoir, où il obtient 43,6% des suffrages.



Les trois autres listes d'Odette Mataitai, de Youenn Virmaux et de Gretta Teraiamano échouent de peu pour se qualifier au second tour. Ces candidats peuvent cependant espérer un rapprochement avec l'une des trois listes restantes en ayant réalisé plus de 5%. Les réunions au sein des listes et les contacts allaient bon train dès la proclamation des résultats définitifs qui, compte tenu du mode de scrutin, rendait le second tour des plus indécis.