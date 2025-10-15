

​Taure’a Move : la jeunesse en fête à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 4 novembre 2025 - Le Taure’a Move est ouvert ! Pendant quatre jours jusqu’à vendredi, 1 500 festivaliers de Tahiti et des îles vont profiter d’une centaine d’activités organisées en villages thématiques à Toahotu, Vairao et Teahupo’o, jusqu’à la visite de la vague mythique. Le sport, la culture, l’engagement et la promotion de la santé sont notamment mis à l’honneur, grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et partenaires de l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ).





La 7e édition du Taure’a Move s’est ouverte ce mardi sous le soleil de la Presqu’île. Les 23 délégations de Tahiti et des îles, sans oublier Wallis-et-Futuna, étaient réunies au stade de Vairao transformé en arène pour le rendez-vous phare du Taure’a Warrior, parcours d’obstacles chronométré entre force et agilité. L’occasion pour l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ) et ses principaux partenaires, représentants du Pays, de l’État et de Taiarapu-Ouest, d’adresser des messages de soutien et de sensibilisation à l’intention des jeunes Polynésiens dans leurs discours. “Le Taure’a Move n’est pas seulement une fête, c’est un espace où nos traditions ancestrales rencontrent la vitalité de la jeunesse”, a déclaré la présidente de l’UPJ, Patricia Teriiteraahaumea, avant de laisser la place à la délégation de la commune hôte pour une prestation de danse qui a donné le coup d’envoi des activités.



​S’amuser dans le respect

Au total, 1 500 festivaliers âgés de 15 à 25 ans majoritairement issus des quartiers prioritaires participent à ces quatre jours de festivités, du mardi 4 au vendredi 7 novembre. Certaines délégations viennent de loin, comme celle de Hao, déterminée à profiter de cette grande manifestation de jeunesse, comme nous l’a confié Mirabelle Holman, adjointe au maire et accompagnatrice : “Nous sommes venus avec une quarantaine de jeunes qu’on suit tout au long de l’année, donc c’est un vrai plaisir de leur permettre de participer à cet événement. C’est notre troisième édition. L’an dernier, à Raiatea, nous avons remporté le Taure’a Warrior en duo et en équipe de six, et aussi le concours de reo. On est là pour participer en harmonie avec tous les jeunes et pour s’amuser ! Quatre artisanes vont aussi animer des ateliers.”



Les délégations des îles sont logées à l’école Potii de Vairao pour les garçons et à l’école Ahototeina de Teahupo’o pour les filles. Hébergements comme activités, l’accès aux sites est conditionné par le port d’un badge. Il en va de même pour les bus et les repas. Dans cette optique, un important dispositif de sécurité est mis en œuvre à chaque point d’entrée, où des fouilles peuvent être réalisées pour s’assurer de l’absence d’objets dangereux ou de produits illicites. L’objectif étant que les jeunes puissent profiter sereinement des dix villages thématiques organisés à leur intention, avec plus d’une centaine d’activités à découvrir.



Des villages thématiques

À Vairao, l’accent est notamment mis sur la solidarité, l’engagement et la prévention. Dans la cour de la mairie, la délégation de Faa’a a inauguré l’atelier de jardinage et de recyclage. “On embellit des pneus usagés pour réaliser des pots de fleurs. Ça nous permet de laisser un petit souvenir de notre passage dans la commune, de tisser des liens entre nous et avec d’autres jeunes”, remarque Hinarere, 23 ans, volontaire en service civique à l’association Hotuarea Nui. À la salle omnisports, les jeunes ont pu échanger avec des représentants de l’armée et de la gendarmerie, mais aussi du comité organisateur des Jeux du Pacifique, qui se tiendront à Tahiti en 2027. “On axe notre intervention sur quatre grandes thématiques : le recrutement des volontaires, puisqu’on en attend 4 500 sur les Jeux, l’ouverture de stages, la recherche d’officiels techniques pour le volet sportif et les besoins en termes de sécurité”, explique Florent Monin, membre du COJ. À l’école, l’artisanat était à l’honneur, ainsi que la promotion de la santé sous forme d’ateliers ludiques, l’occasion de parler alimentation, hygiène de vie, activité physique et addictions.



À Teahupo’o, le PK 0 accueille des sports aquatiques comme le va’a en mer ou un relais en kayak dans la rivière. Un peu plus loin, à la pointe Fare Mahora, des tū’aro mā’ohi sont organisés par des référents des quartiers de Teahupo’o. “On avait proposé des sports traditionnels à notre dernier Heiva communal. C’est important de partager ces pratiques avec nos jeunes : c’est un héritage tout en étant fun ! Pour certains, c’est une première”, remarque Raihei Teraiharoa, en tant que référente. Après tous ces efforts, le bonus de cette édition : les participants ont mis le cap sur la vague mythique et olympique à bord des navettes affrétées pour l’occasion.



Pendant ce temps, à Toahotu, grâce à la mobilisation des associations de la commune, les matchs de sports collectifs battent leur plein dans la salle omnisports. À l’extérieur, les festivaliers sont aussi initiés à la boxe, coachés par plusieurs licenciés. “Les jeunes comprennent vite et ils ne sont pas fiu : ça leur plaît ! On essaie de leur montrer que les sports de combat permettent de se défouler, mais qu’il y a des règles à respecter”, souligne Enoha Tauraatua, entraîneur de la Team Black Devil. Juste en face, la paroisse catholique s’est transformée en gigantesque aire de jeux avec des activités dans l’air du temps. Après une session de tir à l’arc, Teavaiti, Mahealani, Fanatea et Mareva, membres de la délégation de Taiarapu-Ouest âgées de 17 à 18 ans, nous ont partagé leur enthousiasme : “C’est la première fois qu’on participe au Taure’a Move. On est super contentes d’être là ! On a déjà pu faire plein d’activités, c’est vraiment varié. Ça nous occupe bien pendant cette deuxième semaine de vacances, donc vive le Taure’a Move !”

Taoahere Maono, directeur de l’UPJ : “Le Taure’a Move apporte sa pierre à l’édifice” “Nos équipes de l’UPJ sont mobilisées à Taiarapu-Ouest depuis plus d’un mois. On a 80 engagés en service civique et on monte à 200 personnes avec le personnel de la commune. Nous pouvons aussi compter sur le RSMA depuis plusieurs années et tous les référents des délégations. Il y a des jeunes qui sont venus en tant que participants en 2022 et qui, aujourd’hui, se lèvent en tant que référents, preuve que le Taure’a Move apporte sa pierre à l’édifice ! On veut ouvrir nos jeunes à l’ensemble des possibilités qui s’offrent à eux. On tient aussi à renforcer leur sentiment d’appartenance, donc cette année, on s’est lancé le défi d’envoyer tous les festivaliers sur la vague de Teahupo’o avec une soixantaine de navettes prévues pour permettre aux jeunes des quartiers de voir le site olympique.”











Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 4 Novembre 2025 à 18:32




