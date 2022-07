​Tapuae Manu 4, nouveau navire de l'île interdite

Tahiti, le 26 juillet 2022 - Le Tapuae Manu 4, qui desservira l’île de Maiao, a été inauguré mardi à Papetoai. Ce nouveau navire va faciliter le transport des habitants de Maiao vers l’île de Moorea et permettre la réalisation de certains projets. Notamment les visites journalières de l'île interdite par les touristes étrangers ou locaux.



La nouvelle navette maritime de la commune de Moorea-Maiao, nommée Tapuae Manu 4, a été inaugurée au débarcadère de Papetoai en présence notamment de Evans Haumani, maire de Moorea Maiao, d’Édouard Fritch, président de Pays, ainsi que les représentants de l’État. Financé à hauteur de 101 millions par l’État (40,5 millions), le Pays (36) et la commune (24,5), le navire, d’une longueur de 16,50 mètres et d’une largeur de 4,75 mètres, est capable de transporter 30 passagers ainsi que 1,5 tonne de fret. Il comptera cinq membres d'équipage (un capitaine, un capitaine second et chef mécanicien, un matelot et mécanicien second, un matelot et régisseur, un matelot et responsable de cale).



Le Tapuae Manu 4 va ainsi remplacer le Tapuae Manu 3 qui assurait jusque-là la liaison maritime entre l’île de Moorea et l'île interdite. Ce remplacement intervient après que la municipalité a constaté que l’ancien bateau était “limité pour répondre au nombre croissant de voyageurs et aux demandes de location de navire et que la dispersion géographique entre les deux îles rend ainsi toute stratégie de désenclavement coûteuse en termes d’infrastructures, de transport et de services publics”. L’acquisition du Tapuae Manu 4 s’inscrit aussi dans la volonté du conseil municipal “d’augmenter la capacité de transport de passagers afin de désenclaver Maiao et permettre à ses habitants de se déplacer régulièrement sur Moorea pour accomplir des formalités administratives, pour des soins médicaux, pour le ravitaillement de denrées alimentaires, en eau potable, etc.” L’idée est aussi de donner l’opportunité aux habitants de Maiao “d’élargir leurs activités et de s’ouvrir au tourisme à la journée”.



Touristes et visiteurs pour une journée



Présent à cette inauguration, le tāvana Evans Haumani s’est satisfait de l’acquisition de ce nouveau navire. “L’ancien tāvana Henri Brothers m’avait demandé d’acquérir un bateau plus grand. C’est chose faite. Le Tapuae Manu 4 va prendre deux heures et demie pour arriver sur l’île de Maiao alors qu’il fallait naviguer pendant cinq heures avec l’ancien navire. De même, l’ancien bateau pouvait transporter 12 passagers alors que celui-ci peut en accepter 30. On a pensé aussi aux enfants qui viennent à l’école à Moorea ainsi qu’à la population de Maiao. On prévoit d’autres projets pour le développement de cette île comme celle d’y amener des touristes étrangers ainsi que des visiteurs locaux pour une journée. Beaucoup de personnes n’ont en effet pas encore visité l’île de Maiao.”