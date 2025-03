​Tao et Tiaporo s’attaquent au harcèlement scolaire

Tahiti, le 12 mars 2025 – La troupe de marionnettistes Tao et Tiaporo participe à une tournée scolaire de 82 représentations pour sensibiliser plus de 22 000 enfants au phénomène du harcèlement.



Pour la 19e année consécutive, Tao et Tiaporo reviennent sur le devant de la scène locale pour rencontrer les enfants du Fenua dans les différentes écoles élémentaires de Tahiti. Ces deux marionnettes bien connues, créées par Thierry Trausch et Véronique Labbé, sont de retour avec une nouvelle thématique : le harcèlement scolaire. Un programme de 82 représentations est planifié avec l’objectif de sensibiliser ainsi plus de 22 000 enfants. “L'année dernière, nous avions mis en évidence le danger des écrans et des médias sociaux. Cette année, nous abordons un thème qui touche malheureusement aussi le Fenua : le harcèlement scolaire et ses dérives”, explique Véronique Labbé. Ce thème vient bien évidemment s'ajouter aux messages pédagogiques du duo, toujours axés sur la défense de l'environnement, le tri des déchets, les principes du bien-vivre ensemble, ainsi que les règles de sécurité et d'hygiène.

Prise de conscience



Pour cette nouvelle tournée scolaire, “l'objectif est de sensibiliser ces enfants âgés de six à dix ans, afin qu'ils deviennent des acteurs de cette conscience civique et du bien-vivre ensemble. Il s'agit de susciter leur adhésion et de favoriser leur investissement personnel. Pour cela, l'interaction avec ce jeune public est primordiale. Au fil des années, on peut se rendre compte que l'impact est réel”, souligne Véronique. Une recette qui fonctionne, au vu des réactions enthousiastes des élèves à chaque représentation.



Rappelons que Tao et Tiaporo sont également présents chaque jour sur la chaîne TNTV. On peut d’ailleurs saluer le dynamisme de cette équipe qui contribue à l'éducation de nos jeunes. D'autres projets sont en effet prévus, notamment la mise en place d'un spectacle pédagogique traitant de la drogue et de l'alcool, qui sera présenté lors d'une tournée dans les îles. Le duo d’artistes propose également des ateliers marionnettes avec, à l'issue, un festival de la marionnette qui prévoit d’être organisé à Tahiti. Un spectacle de Noël est aussi en préparation chaque année, destiné aussi bien aux écoles qu'aux comité d’entreprises ou aux administrations. Mais en attendant, on peut aussi souligner que cette tournée de sensibilisation dans les écoles est produite par Fenua Ma, EDT Engie, la Brasserie de Tahiti, la Polynésienne des eaux, la banque Socredo, Gaz de Tahiti et Petropol.

Rédigé par Philippe Collignon le Mercredi 12 Mars 2025