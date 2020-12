​Taille et coupe en toute sécurité

Moana Huteau

Formateur et élagueur grimpeur

"Que tout le monde travaille en sécurité"

"Les stagiaires avaient peu de notions de sécurité au début. Mais, ils ont beaucoup appris pendant la formation, surtout sur la manipulation de la tronçonneuse ainsi que la façon d’abattre les arbres. Ils étaient venus avec de mauvaises habitudes. Ce qui peut être très dangereux pour eux. Ils ont tous réussi. C’est mieux que les professionnels apprennent très vite les bonnes habitudes, sinon ce serait très difficile de rectifier après. J’appelle tous les bûcherons et les élagueurs à faire très attention pendant leur travail. Je les invite à venir suivre nos formations s’ils ont besoin d’une remise à niveau. Mon objectif est que tout le monde travaille en sécurité."



Manuel Lamée

29 ans, patenté

"On est mieux payé pour les travaux d'élagage"

"Je suis cette formation parce que je suis patenté de travaux en tout genre. Je fais surtout des jardins. Je voulais me spécialiser sur tout ce qui est élagage. Pour cela, il faut passer des formations et des diplômes. J’ai décidé de faire cette formation pour pouvoir évoluer dans mon métier. Ce que j’ai appris est très important rien que la façon de tenir une tronçonneuse en sécurité. On sait très bien manipuler une tronçonneuse mais on ne sait pas comment le faire de manière sécurisée. On travaille avec plus ou moins de contraintes comme un arbre qui n’est pas forcement droit, plein de choses comme cela. Je voudrais faire de l’élagage pour pouvoir gagner plus d’argent, car le jardin est limité en rémunération alors qu’on se fait mieux payer pour les travaux d’élagage vu que c’est plus technique."



Herearii Childs

23 ans, ouvrier agricole

"Bien utiliser une machine"

"Mon patron m‘a inscrit à cette formation pour apprendre à utiliser une machine en sécurité. Comme je travaille dans une société agricole, il va falloir élaguer quelques arbres, surtout s’il y a des ruches autour. On fait de l’apiculture aussi avec plusieurs ruchers autour de Moorea. Il va falloir élaguer aussi autour des ruches. Cette formation va me servir à bien utiliser une machine et voir comment couper avec les angles de coupe sur un arbre pour pouvoir diriger la trajectoire de la chute."