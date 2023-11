​Taiarapu ouest veut garder les Jeux à Teahupo’o

Tahiti le 8 novembre 2023 - La commune de Taiarapu ouest s'insurge contre la proposition de déplacer les épreuves de surf des Jeux Olympiques à Papara et invite à suivre les réunions publiques plutôt qu'à crier au loup.



C’est dans un communiqué assez virulent publié sur les réseaux sociaux, que la commune de Taiarapu ouest a réaffirmé sa volonté de voir les Jeux Olympiques se dérouler à Teahupo’o l’année prochaine. Un communiqué en réponse à la sortie du président Moetai Brotherson mardi depuis les iles Cook où il a expliqué sa volonté de voir les épreuves de surf délocalisées à Papara si la tour en bois devait ne pas être validée par le Comité olympique.



« Les investissements financiers et humains entrepris depuis plus de deux ans maintenant, tant par le secteur privé que public, ne sauraient être impactés par des rumeurs infondées, qui portent à confusion et créent le trouble au sein de la population locale », explique le communiqué de la mairie. « La commune s'interroge sur les véritables objectifs de toute cette manipulation dont les revendications environnementales auraient pu être remontées lors des réunions publiques qui se sont récemment déroulées. »

La mairie conclut : « Si les démarches entreprises visaient le déplacement des Jeux olympiques sur Papara, la commune de Taiarapu-Ouest se positionne ouvertement pour le maintien des Jeux olympiques à Teahupo’o. »